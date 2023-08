Patrizia Pellegrino tira una frecciata (e tutto l'arco) a Barbara d’Urso!

Gossip TV

La showgirl ha commentato il nuovo promo di Pomeriggio 5, criticando il modo di condurre di Barbara D'Urso.

Ieri, è stato pubblicato sui social ufficiali Mediaset il primo promo della nuova edizione di Pomeriggio 5, che quest'anno sarà condotto, dopo 12 edizioni con al timone Barbara D'Urso, dalla giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino che debutterà nell'azienda di Cologno con talk show del tutto rinnovato, concentrandosi sull'attualità e privandosi del tutto o quasi di quel tipico intrattenimento dei "salotti dursiani".

Patrizia Pellegrino sarcastica contro Barbara D'Urso

"Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi" ha dichiarato la Merlino per poi fare una carrellata di immagini, dalla Royal Family ai cambiamenti climatici. Il promo è stato subito subissato di commenti, per la verità non tutti positivi in cui si è manifestato subito una certo disappunto per relativa all'assenza di Carmelita, pilastro da oltre un decennio del programma.

Nonostante i tanti nostalgici della conduttrice campana, è spuntato un commento piuttosto velenoso da parte dell'attrice e showgirl Patrizia Pellegrino, spesso ospite a Pomeriggio 5:

"Almeno se mi inviterà forse riuscirò a finire un concetto", ha scritto la Pellegrino rendendo pubblico un parere sul modo di condurre della D'Urso che evidentemente non le consentiva abbastanza spazio nei suoi interventi.

Poco dopo la diffusione del promo, è arrivato anche un commento su Twitter da parte della sorella di Barbara, Daniela D'Urso. Pur non facendo un riferimento esplicito, è sembrato che il suo cinguettio fosse una considerazione non molto positiva proprio sullo spot della Merlino: "NO VABBE’. PUNTO”, ha scritto sul suo profilo la sorella della conduttrice.

Intanto, Carmelita, in attesa del suo grande ritorno a teatro, si sta godendo alcuni giorni nella costiera Amalfitana in compagnia dei suoi amici storici, tra mare, balli scatenati e buon cibo.