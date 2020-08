Paolo Bonolis fa il tampone dopo la positività di Sinisa Mihajlovic: come sta il presentatore?

Gossip TV

Dopo l'annuncio della positività di Sinisa Mihajlovic, Paolo Bonolis ha fatto il tampone per il Coronavirus e ha annunciato di essere in perfetta salute.

Dopo l’annuncio della positività di Sinisa Mihajlovic, alcuni volti noti del panorama italiano, che sono entrati in contatto con l’allenatore in Sardegna, sono stati messi in allerta. Tra questi anche Paolo Bonolis, l’amatissimo presentatore di Ciao Darwin e Avanti un Altro, che ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute.

Paolo Bonolis allertato dopo la positività di Sinisa Mihajlovic

Continuano a registrarsi nuovi casi in Sardegna. Nelle ultime ore anche il noto allenatore Sinisa Mihajlovic è stato trovato positivo, seppur asintomatico, al Coronavirus. Sinisa ha incontrato alcuni amici nell’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, per trascorrere insieme le vacanze e sfidarsi in partite di calcetto.

Tra coloro che sono entrati in contatto con l’allenatore ci sono anche Paolo Bonolis e il figlio quindicenne Davide. Allertati subito e costretti a verificare il loro stato di salute con un tampone, sembra che per Paolo e il figlio non vi siano pericoli in vista. Il presentatore di Ciao Darwin, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Il Messaggero' ribadendo di non aver contratto il virus e di essere monitorato continuamente.

Stessa sorte per quanto riguarda Davide e anche Fabio Rovazzi, che ha giocato alla partita galeotta organizzata dal petroliere HormozVasfi. Nel frattempo Sinisa è stato messo in quarantena per le prossime due settimane, pur essendo asintomatico. L’allenatore del Bologna ha da poco affrontato un trapianto al midollo osseo per la leucemia e deve monitorare attentamente la presa del virus, così come la sua famiglia che si è sottoposta immediatamente al tampone.