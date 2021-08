Paola Perego torna al timone de La Talpa? Parla la conduttrice

Gossip TV

Paola Perego elogia Simona Ventura e sul ritorno a La Talpa confessa: "Lo rifarei di corsa".

Paola Perego tornerà presto sul piccolo schermo con il programma Citofonare Rai2. Intervistata in esclusiva dal settimanale Chi, la nota conduttrice ha parlato dei suoi progetti futuri, che la porteranno a lavorare insieme a Simona Ventura, e di un possibile ritorno alla conduzione de La Talpa.

Paola Perego conduttrice della nuova edizione de La Talpa? Parla lei

Paola Perego, al timone del nuovo programma Citofonare Rai2 con Simona Ventura, ha rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a scegliere SuperSimo come compagna in questa nuova avventura televisiva: "Mi sono detta: 'perché dovrei condurre con un uomo e non con una donna, visto che con Simona mi diverto così tanto?' Pensa che figata fare un programma dove ti diverti e vai contro gli schemi".

"Vogliamo regalare spensieratezza e leggerezza alle famiglie che si preparano per il pranzo della domenica, e fare compagnia a chi è solo" ha aggiunto la Perego parlando del nuovo progetto televisivo.

Leggi anche Can Yaman lascia l’Italia, fan preoccupate: che succede?

A proposito invece di un possibile ritorno a La Talpa, che ha condotto per tanti anni, la Perego ha dichiarato: "Lo rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere. Anche l’Isola per me è Simona. Non che le altre non l’abbiano fatta bene, ma su quel programma c’è la sua impronta".