Paola Di Benedetto al timone di un evento importantissimo all’Arena di Verona: ecco di cosa si tratta

Gossip TV

Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, è stata scelta per condurre un evento musicale in diretta dall’Arena di Verona.

Dopo aver vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip, devolvendo l’intero montepremi per aiutare le famiglie e le persone colpite dal Covid, Paola Di Benedetto ha fatto qualche comparata sul piccolo schermo senza mai riuscire ad accedere a programmi di élite. Ora, per la vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini arriva una proposta lavorativa da capogiro, che la vedrà impegnata in un evento di primo ordine in diretta dall’Arena di Verona.

Paola Di Benedetto presenta un importantissimo evento musicale

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata segnata dallo scoppio della pandemia che ha reso lo stato d’animo dei concorrenti decisamente singolare. Visto il drammatico momento a livello mondiale, la vincitrice Paola Di Benedetto ha deciso di rinunciare interamente al suo montepremi per devolverlo a favore della Protezione Civile, compiendo un gesto di grande altruismo che difficilmente sarà scordato dai fan del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo aver lasciato la casa di Cinecittà, la Di Benedetto ha ricucito il rapporto con Federico Rossi e tra loro sembrava andasse tutto a gonfie vele, fino all’annuncio definitivo della rottura che ha spiazzato i loro sostenitori. Poche settimane fa la Di Benedetto è stata pizzicata in barca con Stefano De Martino, ma adesso l’ex gieffina è decisa a non apparire più sulle prime pagine dei giornali per la sua vita privata. Paola, infatti, ha finalmente ricevuto una bellissima offerta lavorativa che la porterà ad essere presentatrice di un evento musicale che ha un’enorme risonanza.

“Sono felice di annunciarvi che co-condurrò il Power Hits Estate 2021 di RTL 102.5 all’arena di Verona il 31 agosto! Sarà un evento incredibile e finalmente la musica tornerà per davvero live. Per tutta l’estate Matteo, Fabrizio ed io vi accompagneremo facendovi ascoltare i vostri tormentoni estivi preferiti… Chi vincerà? Lo scopriremo insieme sul palco!”, ha annunciato la Di Benedetto sul suo profilo Instagram. Contenti per lei?