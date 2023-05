Paola Di Benedetta, ritorno di fiamma con Federico Rossi?

Gossip TV

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme? Ecco i dettagli della notizia!

Paola Di Benedetto, conduttrice e influencer, è stata avvistata insieme allo storico ex Federico Rossi, durante un concerto degli Zero Assoluto.

Ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi?

A lanciare l'indiscrezione è stata la regina del gossip, Deianira Marzano, che ha riportato nelle sue stories una segnalazione. I due ex, lasciatisi dopo tre anni nel 2021, sono stati beccati insieme al concerto degli Zero Assoluto. La loro rottura è passata quasi in sordina, soprattutto, perché entrambi hanno voluto evitare di raccontare i reali motivi che li hanno spinti a separarsi. Tuttavia, in più di un'occasione hanno chiarito di essere ancora in ottimi rapporti.

E, ora, sembra che questo rapporto amichevole possa preludere a un ritorno di fiamma: Di Benedetto e Rossi sono stati visti insieme, galetotto fu il concerto, a Milano, durante la tappa milanese degli Zero Assoluto. La foto postata da Marzano li ritrae vicini, con sguardi complici e felici e sebbene non ci sia l'ombra di un bacio, né una conferma da parte di nessuno dei due, sembra che possa essere molto concreta l'ipotesi che abbiano ricominciato a frequentarsi.

La conduttrice Paola Di Benedetto, dopo la fine della storia con Federico Rossi, aveva avuto una storia con Rkomi, relazione terminata oramai l'estate scorsa, mentre Rossi non sembra sia legato a nessuno. Non ci resta che aspettare, per scoprire ulteriori dettagli.