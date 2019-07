Paola Barale: "Raz Degan? Mi ha aperto la vita. Gianni Sperti? Voleva dei figli..."

Gossip TV

La showgirl si confessa nel talk "one to one" di Paola Perego.

Nella tarda serata di Rai 1, è andato in onda ieri un nuovo appuntamento con 'Non Disturbare', talk "one to one" di Paola Perego, che ospita volti noti dello spettacolo intervistandoli in una stanza d’albergo, comodamente sdraiati su un letto.

Nel secondo appuntamento con il programma, a lasciarsi andare a confidenze e confessioni, è arrivata la conduttrice, attrice e showgirl Paola Barale, un volto molto amato dal pubblico del piccolo schermo, la cui vita privata spesso è stata lontana dalla luce dei riflettori.

"Molte cose ho fatto che non avrei mai pensato di fare, ma finire a letto con Paola Perego, non me lo aspettavo", ha ironizzato la Barale su Instagram."

Paola Barale a Non Disturbare: "Raz Degan? Mi ha aperto la vita. Figli? Gianni Sperti..."

52 anni, nata a Cuneo, il debutto della Barale in tv avvenne nel lontano 1988 con lo storico autore Antonio Ricci nel programma 'Odiens'. Paola ha sposato l'ex ballerino e opinionista Gianni Sperti nel 1998 e ha vissuto una lunga e intensa storia d'amore con il modello israeliano Raz Degan. Il sogno di vederli insieme è ancora vivo nei numerosi fan di una delle coppie più belle di sempre.

"Il momento più difficile della mia vita è stato quando è finita la mia ultima relazione. E’ stata una cosa che io non volevo. Lasciare andare una persona che ami moltissimo e a cui vuoi molto bene, è molto difficile e credo sia un atto di grande maturità e di grande amore. L’amore deve essere valore aggiunto, condivisione. Invece mi sono accorta che credevo a cose che non c’erano". Le parole rivolte a Degan sono però sempre di amore, nonostante l'addio: "Mi ha aperto la vita".

In genere più restia a parlare del suo ex marito, la showgirl ha parlato questa volta anche di lui quando, all'epoca del loro amore, presero in considerazione l'idea di diventare genitori. Un aspetto però, quello di diventare madre, di cui ha confessato di non sentire il bisogno, almeno per il momento:

"Non ho la necessità di fare un figlio. Credo di non aver fatto figli perché non ho mai avuto vicino una persona che mi ha invogliato. In realtà quando ero sposata con Gianni Sperti lui li voleva, però io ero impegnata sul lavoro mentre Gianni un po’ lavorava e un po’ non lavorava e per quanto mi riguarda un figlio si fa in una condizione stabile".