Pamela Prati torna ospite a 'Domenica in' da Mara Venier

Gossip TV

Bomba di Dagospia che rivela: "La mitologica Pamela Prati, fu Caltagirone, sarà ospite da Sora Mara"

Colpo di scena. Secondo quanto riportato dal sempre ben informato e autorevole giornalista Alberto Dandolo, Pamela Prati tornerà ospite da Mara Venier nel salotto di Domenica In. Lo stesso programma in cui, nel marzo scorso, la showgirl sarda annunciò le nozze con Mark Caltagirone prima del vortice mediatico che ha travolto la Prati, quando, lo stesso 'Dagospia' che oggi annuncia il suo ritorno, aveva spifferato dell'inesistenza dello sposo dando vita ad uno dei casi mediatici più controversi e seguiti degli ultimi anni.

"Dandolo Flash Fermi tutti. La mitologica Pamela Prati, fu Caltagirone, sarà ospite da Sora Mara nella prossima puntata di Domenica In”, scrive Dandolo su Dagospia aggiungendo: “Pamelona rivela: ‘Torno a casa, da mia sorella Mara. Torno dove questa storia è iniziata. E sarà qui che tra poche ore finirà per sempre. Dopodomani – si legge -, in diretta, la showgirl scodellerà una eclatante confessione che potrebbe mettere un punto alla telenovela dell’anno!". Una clamorosa anticipazione del talk show della Venier che andrà in onda domenica 27 ottobre a partire dalle 14 su Rai 1.

Di recente, la showgirl sarda è stata ospite a distanza di poche settimane, nel talk show di Massimo Giletti Non è L'Arena, scontrandosi, nell'ultima puntata, proprio con il direttore di Dagospia, Roberto D'Agostino.