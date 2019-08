"Pamela Prati non esiste più. Da oggi sono Paola Pireddu", l'intervista alla showgirl sarda

Gossip TV

Dopo lo scandalo di Mark Caltagirone, l'ex star del Bagaglino si confessa al settimanale Oggi

La showgirl sarda Pamela Prati, sta trascorrendo l'estate all'insegna della tranquillità, una sorta di quiete dopo la tempesta, quella che l'ha travolta nello scandalo delle nozze con l'inesistente imprenditore Mark Caltagirone. La primadonna Bagaglino sta ritrovando pian piano se stessa, ripartendo dal lavoro e dagli amici più intimi.

Intervistata dal settimanale 'Oggi', la showgirl sarda ha dichiarato:

"Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera".

La Prati, che ha anche scelto di rimuovere il tatuaggio dedicato a Mark, ha affermato di aver trovato, contrariamente a quanto si possa pensare, tanto affetto e sostegno da parte del pubblico: "La gente mi comprende. Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata".

"La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia", ha continuato la showgirl che ha annunciato di essere pronta a raccontare la sua storia sul piccolo schermo: "Sto girando l’Italia alla ricerca delle location giuste per il mio film: la mia storia attrae sia Sky sia Netflix." E precisa infine che la protagonista del lungometraggio sarà proprio lei, interpretando se stessa.