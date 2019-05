Pamela Prati lascia l’agenzia Aicos e prende le distanze da Eliana Michelazzo – il comunicato stampa

Come vi abbiamo anticipato ieri, Pamela Prati, ha incontrato l'avvocato Irene Della Rocca. Stando all' indiscrezione lanciata da Francesco Fredella di TPI News, la showgirl sarda ha deciso di consultarsi legalmente sulla vicenda che da mesi oramai la rende protagonista, catalizzando l'attenzione mediatica di tutte le più importanti testate giornalistiche tra inchieste, indiscrezioni ed esclusive.

Dopo le anticipazioni delle dichiarazioni di Eliana Michelazzo nell'intervista registrata al Live - Non è La D'Urso - che andrà in onda questa sera su Canale 5 nel decimo appuntamento con il talk show - durante la quale, la manager romana confesserà di aver mentito e di non aver mai conosciuto il futuro sposo della Prati, Mark Caltagirone, la showgirl sarda ha deciso di lasciare l'agenzia di cui era la presidente onoraria insieme alla Michelazzo e a Pamela Perricciolo.

"Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca - si legge nel comunicato stampa - in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig.ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana."

Roma 21 Maggio 2019 Avv. Irene Della Rocca.

L'addio della Prati all'agenzia, è stata una probabile conseguenza alle dichiarazioni della sua manager con la quale, da anni, la Prati ha un rapporto di amicizia oltre che lavorativo. La decisione di risolvere il contratto con l'Aicos Management può far intendere la volontà da parte della showgirl sarda di dissociarsi dalle parole di Eliana, perseverando nella sua verità sia sull'esistenza di Caltagirone sia sulla loro storia d'amore e la celebrazione del matrimonio, la cui data è ancora a data da destinarsi.