Il drammatico annuncio su Instagram della showgirl sarda: "Mia sorella vivrà a stento senza di te"

"Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita": Comincia così il post pubblicato su Instagram con cui Pamela Prati annuncia la morte del nipote.

Pamela Prati, il terribile lutto, è morto il nipote: "Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore"

Una terribile perdita per la showgirl sarda che ha condiviso anche una foto del giovane, accompagnato da queste struggenti parole:

"Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro. Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l'eternità".

Tantissimi i messaggi di condoglianze, dall' attrice Laura Chiatti a Manila Nazzaro e il giornalista Gabriele Parpiglia.

Pamela ha tre sorelle Caterina, Maria e Sebastiana. Al momento non è chiaro quale delle tre sia stata colpita da questo terribile lutto. La showgirl sarda non ha mai nascosto di aver vissuto un'infanzia particolarmente difficile a seguito dell'abbandono del padre. La mamma della Prati ha dovuto crescere sola otto bambini lasciando tutta la famiglia in condizioni economiche molto precarie.

"Non parlo spesso della mia infanzia perché non ne ho avuta una - ha dichiarato Prati di recente - Quando ero bambina sono stata costretta a diventare precocemente donna, ora la bambina che è in me viene allo scoperto e cerca quel calore che le è sempre mancato. Mia madre scoprì i tradimenti di mio padre con una donna che veniva aiutata economicamente proprio da mia madre. Gli diede l'ultimatum, lui fu incapace di rompere quella relazione e lei lo mandò via di casa. A quel punto rimase sola, con pochi mezzi, costretta a metterci in collegio ad Ozieri, dove sono nata".

Dopo il doloroso passato vissuto dalla famiglia dell'ex star del Bagaglino, arriva oggi questa terribile notizia. Ci stringiamo al dolore della famiglia con le nostre più sentite condoglianze.