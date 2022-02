Pamela Prati ha denunciato Barbara d’Urso: la rivelazione a Belve

Gossip TV

L'ex star del Bagaglino ha agito legalmente nei confronti della conduttrice Mediaset. Lo ha rivelato Francesca Fagnani che questa sera ospita la Prati nel talk show di Rai 2, Belve.

Questa sera, in seconda serata su Rai2, tornerà in onda la sesta edizione del talk show condotto e ideato da Francesca Fagnani con Irene Ghergo, Belve. Nel primo appuntamento con il programma, sarà ospite la showgirl sarda, Pamela Prati. La conduttrice in un’intervista concessa a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano ha dichiarato che Pamela Prati le ha confessato di aver denunciato Barbara d’Urso.

“La premessa è che non l’ho intervistata per il caso Mark Caltagirone - ha voluto precisare la Fagnani - Mi interessava piuttosto raccontare un personaggio che ha segnato a suo modo un’epoca e il declino stesso di quell’epoca. Fa parte di un mondo che non esiste più e quando ha ricercato le luci della ribalta, le è esploso tra le mani qualcosa di surreale."

E ancora: "Ci sono degli aspetti drammatici, se vogliamo. È stata trattata da diva prima e da reietta poi, è vissuta nel mito della “prima donna”, che per altro sente di esserlo ancora anche se non le viene più riconosciuto."

Sull'intervista alla Prati, la conduttrice ha svelato la decisione della showgirl di denunciare la D'Urso:

"Racconti choc di Pamela Prati? Direi più di qualcuna. E posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del Caltagirone gate."

Nello specifico, Barbara D'Urso, al timone di Live-Non è la D'Urso, show della domenica sera di Canale 5, ha trattato più volte l'argomento Prati e del matrimonio con Caltagirone. All'epoca, precisamente nel 2019, la conduttrice ha anche intervistato l'ex star del Bagaglino che in seguito lasciò lo studio di Cologno Monzese. Successivamente, nonostante fosse stata annunciata nuovamente come ospite, la D'Urso rivelò che all'ultimo la Prati avrebbe declinato l'invito e richiesto un esoso cachet.

Appuntamento per questa sera, alle 23 su Rai 2, con la prima puntata della sesta edizione di Belve.