Pamela Prati e Massimo Giletti contro Barbara D’Urso: "Si vanta di essere testata giornalistica ma…"

La showgirl tuona: "Le trasmissioni hanno fatto i soldi sulla mia pelle".

Pamela Prati è tornata da Massimo Giletti a Non è l’Arena per raccontare gli ultimi sviluppi della vicenda Mark Caltagirone e ribadire ancora una volta che non è mai stata complice delle sue ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Giletti e Pamela Prati tornano all'attacco contro la D'Urso

Ieri, domenica 20 ottobre 2019, è andata in onda una nuova puntata di Non è l'Arena. Protagonista in studio Pamela che, nel corso del confronto con Roberto D’Agostino, il giornalista di Dagospia, non ha risparmiato pesanti accuse e attacchi a Barbara d’Urso: "Le trasmissioni hanno fatto i soldi sulla mia pelle. La d’Urso, nonostante avesse letto i miei messaggi con Mark, ci ha fatto dieci puntate col 22% di share".

Anche Giletti non ha perso occasione per attaccare la conduttrice partenopea: "In quindici giorni abbiamo verificato che le due socie avevano già in passato fatto queste cose. Perché uno che si vanta di essere sotto testata giornalistica non fa il lavoro giornalistico e sfrutta questa storia? Ma non è stata solo lei". Massimo ha concluso poi lanciando una frecciata alla collega di Mediaset: "Salutiamo Barbara d’Urso, so che il suo programma dalla domenica sera è stato spostato al lunedì".

Non è la prima volta che Giletti si scaglia contro la D'Urso, che già la scorsa settimana ha replicato agli attacchi del conduttore: "La nostra inchiesta ha scoperchiato un sistema, decine di persone erano state coinvolte a propria insaputa, da Al Bano a Mister Svizzera spacciato per Simone Coppi, fino a gente comune, come il bimbo di 10 anni che doveva interpretare Sebastian Caltagirone di cui ho ospitato la vera madre: anche lei ha scoperto la verità sul suo bambino grazie a ‘Live’. Ora la storia è pressoché conclusa, è il momento che se ne occupino i giudici per appurare le varie responsabilità".