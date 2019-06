Pamela Prati diserta ancora 'Live Non è La D'Urso', faccia a faccia tra la Michelazzo e la Perricciolo

La showgirl sarda diserta ancora il talk show di Barbara D'Urso nell'ultimo appuntamento con Live - Non è La D'Urso, in onda oggi, mercoledì 19 giugno, in prima serata su Canale 5.

Contrariamente alle anticipazioni diffuse dal settimanale 'Chi', Pamela Prati non sarà ospite nel salotto della D'Urso, nonostante le dichiarazioni della showgirl sarda che ha seccamente smentito la richiesta di un cachet per l'intervista della scorsa puntata a cui ha dato forfait a poche ore dalla diretta.

"L’ex soubrette del Bagaglino e la sua legale, l’avvocato Lina Caputo - si legge su Panorama - non saranno in studio mercoledì sera e hanno rifiutato l’invito della produzione". Il secondo (e consecutivo) rifiuto di partecipare nel chiacchierato salotto di Carmelita, verrà chiarito dalla stessa conduttrice nel corso dell'ultimo appuntamento di questa sera.

Intanto possiamo svelarvi un'anticipazione della puntata: un clamoroso faccia a faccia tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per la prima volta insieme, dopo le varie accuse reciproche sui famigerati casi di Simone Coppi e l'imprenditore e sposo fantasma della Prati, Mark Caltagirone.