Pamela Prati denuncia il suo avvocato Irene Della Rocca per il compenso richiesto a Live - Non è la D'Urso

Il compenso richiesto all'ultimo minuto da parte di Pamela Prati per l'ospitata dell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, è stato smentito categoricamente dalla showgirl sarda che, secondo quanto riporta il sito Btchyf, avrebbe depositato un esposto contro il suo avvocato Irene Della Rocca depositato presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

"La mia reputazione è rovinata, proprio mentre stavo faticosamente cercando di proteggerla - ha dichiarato la showgirl sarda - Le ripercussioni sulla mia immagine, dopo che Barbara D’Urso ha raccontato in diretta che i miei legali (in realtà solo la Della Rocca) avevano fatto questa richiesta economica, sono state pesantissime e gravissime. Quel gesto andava contro tutto quello che avevo sempre predicato e contro l’operato dell’avvocato Caputo, che aveva mandato una lettera di diffida da me firmata in cui si specificava che la mia eventuale partecipazione (all’ultima puntata, non a quella) sarebbe stata a titolo gratuito. Non biasimo la D’Urso, non biasimo il pubblico, ma sono rimasta colpita dalla totale assenza di decoro professionale dell’Avv. Della Rocca".

La Prati dovrebbe chiarire la sua posizione nel corso dell'ultimo appuntamento con il talk show di Carmelita, in onda domani, mercoledì 19 giugno, in prima serata su Canale 5. Secondo quanto rivelato dal settimanale 'Chi', la showgirl sarda è in trattativa per partecipare a titolo gratuito, accompagnata, questa volta, solo dall'avvocato Lina Caputo.

Come sempre, restano degli interrogativi. La Prati, secondo quanto riferito da Barbara D'Urso, si trovava in macchina a poche ore dalla diretta della puntata per recarsi in aeroporto e tornare a Roma. La showgirl sarda, riferisce oggi di non aver mai saputo della richiesta economica dell’Avv. Della Rocca, e quindi, cosa l'ha spinta a dare forfait alla conduttrice con cui aveva fatto le prove dell'intervista fino alla tarda serata del giorno prima?