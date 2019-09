Pamela Perricciolo ospite a 'Live - Non è la d’Urso': "Dimostrerò che Eliana ha mentito su Simone Coppi"

Gossip TV

L'ex manager della Prati, sarà ospite nel primo appuntamento della nuova stagione del talk show di Barbara d'Urso.

Pamela Perricciolo sarà ospite durante la prima puntata della nuova stagione di Live - Non è la d’Urso. Il caso mediatico dell'anno, quello legato al finto matrimonio di Pamela Prati con l'inesistente imprenditore Mark Caltagirone, si è preso dunque solo una breve pausa estiva e tornerà a movimentare i salotti di Mediaset già dalla prossima settimana.

"Sono stata invitata a 'Live - Non è la d’Urso' e ho accettato", ha dichiarato l'ex manager della Prati ai microfoni di Comingsoon.it. Non solo. La Perricciolo ci ha rivelato in esclusiva che sarà protagonista delle "cinque sfere", pronta a difendersi da tutte le accuse degli opinionisti presenti nel talk show.

Ci saranno inoltre altri clamorosi colpi di scena riguardanti, soprattutto, l'ex socia Eliana Michelazzo. Proprio su quest'ultima, la Perricciolo ha dichiarato di non aver mai ricevuto denunce e che dimostrerà che l'ex corteggiatrice ha mentito su Simone Coppi.

Esiste una denuncia da parte di un politico che ha accusato Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo di avergli presentato un "finto Danny Coppi". A seguito di questa denuncia, viene chiarito che Danny Coppi non esiste. "Dell'interrogatorio del 2014 ci sono gli atti - ha specificato la Perricciolo - non solo viene chiarito che Danny Coppi, il cugino di Simone, non esiste, ma anche che era stato sequestrato l'atto falso del matrimonio di Eliana e le foto di Stephan Weiler che poi Barbara d'Urso ha trovato.

Il primo appuntamento con Live - Non è la d'Urso, ci aspetta domenica 15 settembre, in prima serata su Canale 5.