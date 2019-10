Pamela Perricciolo: "Marco Calta esiste e presto lo vedrete. Ecco tutti i debiti che aveva la signora del Bagaglino"

Gossip TV

L'ex agente di Pamela Prati ospite a Comingsoon.it

Quarto appuntamento con Pamela Perricciolo, l'ex manager di Pamela Prati e l'ex socia di Eliana Michelazzo, in compagnia, questa volta, del personal trainer ed ex fidanzato di Selvaggia Roma, Luca Mucchini.

Pamela ha voluto replicare alle recenti insinuazioni su Marco Calta che, tiene a precisare la Perricciolo, non solo esiste, ma sarà presto ospite nei talk show che si sono occupati della vicenda: "Marco Calta esiste, non capisco quando le mie ex socie dicono che io sto prendendo in giro le persone. Pamela Prati ha detto che faceva videochiamate con un uomo, quindi qualcuno ci doveva essere. Marco Calta sarà presto ospite nei salotti televisivi. Risponderà a ciò che ha detto la Prati su La7".

Pamela ha portato alcuni documenti che testimoniano i debiti di Pamela Prati e la sua delicata salutazione economica:

"Ho in mano dei documenti della "signora del Bagaglino", questa è la lista dei documenti, cartelle e avvisi che risultano ancora non pagati, quindi insoluti. Sono stata accusata di aver mentito anche su questo, sui problemi economici della Prati. Ho una delega firmata da un nostro consulente per risolvere questi problemi. Cifre molto significative. Ne parlerà anche Marco. Noi non abbiamo mai smentito le nostre colpe ma i debiti ci sono, perché li devi smentire? L'avvocato della signora Prati ha dichiarato di aver rifiutato a Mediaset un compenso di 500 mila euro, ma di aver accettato meno della metà da Giletti. Se Giletti le avesse dato la metà, è una cosa vergognosa."

Dopo le polemiche in seguito alla pubblicazione di una foto di Pamela insieme a Luca Muccichini, la Perricciolo ha voluto precisare: "Anche Selvaggia si sedeva con me a mangiare e poi diceva che ero una brutta persona, Luca si è ricreduto e io ne sono felice."

A tal proposito, ha voluto replicare alle accuse anche Luca Muccichini che ha dichiarato di essersi confrontato con la Perricciolo e di aver rivalutato tutta la situazione. Luca ha inoltre dichiarato di non credere alla versione di Eliana Michelazzo e di essere venuto a conoscenza di fatti gravi in cui è rimasta coinvolta l'ex fidanzata Selvaggia Roma:

"Ho avuto modo di confrontarmi con Pamela Perricciolo, ho avuto modo di constatare alcune situazioni che non erano chiare e quindi rivalutare questa persona. Mi accusano di aver preso una parte per convenienza - ha proseguito Luca - ma io ti dico che ho dei messaggi che ho già fornito agli autori di Live, dove già a Maggio dicevo che non mi sarebbe interessata un'apparizione televisiva. Io consigliavo anche questo alla mia ex compagna, ho vocali dove dico comunque che a Eliana non ho mai creduto. Ma forse è stata lei (l'ex compagna, Selvaggia Roma, ndr) che ha sfruttato questa situazione di amicizia nei confronti di Eliana per farsi un paio di puntate a Live. Diciamo che se è stata l'ultima a rimanergli vicino, un motivo c'è. Se sono scappati tutti, un motivo c'è. Adesso, alla fine della nostra storia, stanno uscendo cose inverosimili. Su tutti gli aspetti! Alcune cose, quelle proprio più pesanti, non le dirò mai. Ma perché mi vergogno io di dirle."

La nostra intervista a Pamela Perricciolo e Luca Muccichini: