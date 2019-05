"Pamela Perricciolo e la Michelazzo sono lesbiche, gestivano insieme i falsi profili", la replica di Eliana

Ospite nella decima puntata di Live Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo ha confessato tutta la sua verità sulla famigerata vicenda di Pamela Prati e Mark Caltagirone. La manager romana ha rivelato di avere dei dubbi sull'esistenza del futuro sposo della showgirl sarda, raccontando di un'analoga vicenda vissuta in prima persona. La Michelazzo infatti, ha dichiarato di aver avuto una relazione di dieci anni con un uomo inesistente, un fantomatico magistrato dell'Antimafia, Simone Coppi. Non solo, Eliana ha ammesso di essersi recata in questura per denunciare Pamela Perriocciolo, sua amica e socia da anni della loro agenzia Aicos Management, di cui la Prati è ex direttrice onoraria - da ieri infatti, secondo quanto rivelato dall'avvocato Irene della Rocca, la showgirl sarda avrebbe "provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana"-

La versione della Michelazzo sarebbe quella di aver subito una truffa architettata dalla Perricciolo insieme ad altre persone, la cui identità è, per il momento, ignota. Al termine della clamorosa intervista, Dagospia, il sito che più si è più occupato della vicenda, rivelando per primo con approfondite inchieste l'inesistenza di Mark Caltagirone, ha lanciato ieri una bomba sconvolgente sull'agente romana e sulla sua socia.

"Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo, il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a “Uomini e donne” e l’amore saffico. Pamela Prati è piena di debiti da Bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo", ha scritto il portale diretto da Roberto D'Agostino.

A queste dichiarazioni, subito condivise da ogni testata e rimbalzate su tutti i social, ha risposto direttamente la Michelazzo con una Ig Stories pubblicata sul suo profilo Instagram:

"Sai che vi dico? Potete dire quello che volete, ma io sto con la coscienza apposto! E rispetto il mondo gay! Anzi se lo fossi non sarebbe stato un problema!"