Pamela Perricciolo e l'affondo a Pamela Prati: "Tutto è partito da lei"

Nell'ultima puntata del talk show di Barbara D'Urso, 'Live - Non è la D'Urso', è tornata ospite l'ex manager di Pamela Prati, Pamela Perricciolo.

L'atteso faccia a faccia con Eliana Michelazzo, seduta tra gli ospiti durante la prima parte del programma, non c'è stato ma, in compenso, "Donna Pamela" ha colpito e affondato, forse definitivamente, la showgirl sarda coinvolta nel famigerato caso del Prati Gate. La Perricciolo, accompagnata dal suo avvocato Anna Beatrice Indiveri, ha ripercorso ancora una volta alcune tappe dell'intricata vicenda, scaricando molte delle responsabilità, perlomeno riguardante l'affaire Caltagirone, alla Prati stessa che invece, come è noto, ha affermato di essere stata truffata e plagiata.

"Quando mi ha intervistato Fanpage non volevo accusare Pamela ma io non so chi sia - ha dichiarato l'ex manager sul misterioso uomo che è comparso accanto alla Prati in una finta paparazzata - Avevo il numero di telefono perché dovevo andare a prenderlo per portarlo a Trastevere sotto casa di Pamela. Era stata la Prati a dirmi di andarlo a prendere. Non lo conoscevo e non l’ho mai più visto. Eravamo arrivate al punto di non sapere come fare a sviare i dubbi a proposito di questa situazione. Pamela sapeva che non esisteva Mark Caltagirone quasi da subito. Ha continuato forse per fare gioco. Sono molto delusa da Pamela. Mi ero seduta su questa sedia l’altra volta sperando che si sedesse lei poi. Ha 40 anni di carriera e doveva chiedere scusa a tutti. Eliminare agenzia e prendere un’altra agenzia, eliminare avvocato e prendere un altro avvocato, è sempre colpa di qualcun altro […] Tutto è partito da lei. Ho retto il gioco a Pamela Prati. Ho fatto il lavoro più sporco io perché non avevo il nome di Pamela Prati"

Non solo, la Perricciolo ha ribadito le responsabilità di Eliana Michelazzo, per cui esiste una denuncia ricevuta cinque anni fa che coinvolge entrambe mentre, l'Avvocato Indiveri, ha tenuto inoltre a specificare la strana condotta della showgirl sarda nel corso della sua carriera, con ben tre matrimoni annunciati e mai celebrati.

La D'Urso ha incalzato la Perricciolo domandandole più volte il motivo per il quale hanno creato questa assurda vicenda e quale sarebbe dovuto essere lo scopo. La risposta, tra il mormorio del pubblico presente, è stata: "Il perché non lo so, me lo sono chiesta anch’io, mi sono chiesta anch’io perché siamo arrivate fino a questo punto".