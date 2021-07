Palinsesti Mediaset: Maria De Filippi torna in prima serata con un nuovo programma

Gossip TV

Le novità e le conferme della prossima stagione televisiva.

La stagione televisiva 2020/2021 si è appena conclusa, ma l’attenzione è già rivolta ai programmi tv che andranno in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Nuove proposte, ma soprattutto tante conferme.

I Palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva

Nelle ultime ore, Mediaset ha presentato i palinsesti della prossima stagione televisiva. Come riportato da Fanpage, sono stati confermati tre volti indiscussi della rete, ovvero Gerry Scotti con la sua Caduta Libera, Paolo Bonolis e l'immancabile Avanti un altro, e Maria De Filippi con i suoi vari programmi di successo: da Uomini e Donne, ad Amici fino a C'è Posta per te.

"Siamo aperti a tutto ciò che vuole fare, abbiamo rinnovato il contratto per Avanti un altro e Avanti un altro pure di sera, ma ciò non prevede la valutazione di altro", ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset. Riconfermato Caduta Libera di Gerry Scotti, che tornerà come giudice a Tu sì que vales. Maria De Filippi, invece, si conferma ancora una volta regina delle prima serata. L'amatissima conduttrice di Canale 5 tornerà in onda a settembre con Amici, poi con C'è posta per te, Tu si que Vales e un nuovo programma Fascino ancora da definire. Al timone, però, non ci sarà Maria.

Tra le novità anche un nuovo programma per Nicola Savino. Reduce da Le Iene in coppia con Alessia Marcuzzi, che ha annunciato sui social la sua decisione di lasciare Mediaset, a Nicola è stata assegnata la conduzione di Ritorno a scuola, uno show in cui diversi personaggi del mondo dello spettacolo saranno chiamati a confrontarsi con studenti per ripetere gli esami scolastici.