Oscar 2021, i look delle star sul red carpet della serata

Bulgari, Armani, Dolce e Gabbana, Gucci sono stati come accade sempre coprotagonisti del red carpet, anche in questi Oscar 2021 realizzati "in sicurezza".

Nonostante le difficoltà dettate della pandemia, il red carpet degli Oscar 2021 non si è fatto mancare la consueta passerella di abiti firmati, indossati dalle star femminili di tutte le età e di tutte le nazionalità.

La Carey Mulligan di Una donna promettente si è per esempio presentata con un abito da sera iridescente con perline e lustrini di Valentino (a firma Pierpaolo Piccioli), mentre ricordava un petalo capovolto la soluzione di rosso intenso che Armani Privé ha cucito addosso ad Amanda Seyfried (nominata per Mank). Era firmata Valentino anche Zendaya, di un abito giallo fosforescente giudicato tra i migliori della serata. Qualche perplessità verso l'abito Chanel di Margot Robbie, mentre l'esplosione porpora firmata Dolce & Gabbana di Halle Berry ha esaltato la vitalità dell'attrice. Louis Vitton ha vestito invece con sobrietà le protagoniste di Minari, cioè Youn Yuh-jung e Han Yeri, oltre a Regina King, mentre Viola Davis per Ma Rainey's Blackbottom si è presentata con un look bianco luminoso pensato da Alexander McQueen.

Riz Ahmed, nomination all'Oscar per Sound of Metal, si è invece presentato con un abito firmato Prada.