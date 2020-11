Orietta Berti: "Sono positiva al Covid-19", l'annuncio su Instagram

Gossip TV

Orietta Berti comunica ai fan su Instagram di essere positiva al Coronavirus, aggiungendo qualche consiglio per ridurre i rischi di contagio.

Orietta Berti ha annunciato a tutti i suoi fan via Instagram di essere positiva al Coronavirus: nel testo del messaggio conferma l'esito del tampone per il Covid-19 e dichiara di essere a casa sotto stretto controllo medico. La cantante, che segue così la recente esperienza di Iva Zanicchi da noi raccontata nei giorni scorsi, ha voluto ribadire l'importanza delle tre regole auree per ridurre il rischio di contagio: mascherina (aggiungeremmo: indossata correttamente su bocca e naso allo stesso tempo!), distanziamento, lavaggio frequente delle mani. Orietta, classe 1943, è stata molto attiva nell'ultimo anno: in incognito in Il cantante mascherato (Rai 1, 2020), ospite in Fuori dal coro e utlimamente concorrente in Name That Tune - Indovina la canzone su TV8. Anche Fabio Fazio durante Che tempo che fa le ha rivolto gli auguri di pronta guarigione. Leggi anche Iva Zanicchi: "Se provi il Covid, dopo non ti fai un vaccino, te ne fai dieci"