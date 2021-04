Ogni mattina chiude? Verso l'addio di Adriana Volpe

Gossip TV

La chiusura di Ogni mattina condotto da Adriana Volpe sarebbe dietro l'angolo: c'è speranza per il contenitore quotidiano di TV8?

Ogni mattina, condotto da Adriana Volpe su TV8, sarebbe ormai prossimo alla chiusura. Da quando la trasmissione è partita, il 29 giugno del 2020, dal lunedì al venerdì alle 9:45, ha sempre faticato nel raggiungere lo share sperato, sempre al di sotto del 2%, forse troppo poco per garantire la sua sopravvivenza sul lungo termine, nonostante l'editore Cairo abbia giocato alcune carte per rilanciarlo: da gennaio Ogni Mattina è stato del tutto rivisitato, riorientandolo in chiave d'intrattenimento, eliminando una prima parte d'informazione. Forse non è bastato?

Ogni mattina chiude, secondo alcune voci

Stando a un articolo pubblicato su Diva e Donna, Adriana Volpe condurrà Ogni mattina su TV8 fino a maggio, per poi lasciare la città di Milano e tornare a Roma, dalla quale si era allontanata, lasciando la RAI e Mezzogiorno in famiglia. Celebre il suo continuato scontro con Giancarlo Magalli (col quale ha condotto fino al 2017 I fatti vostri), il quale non ha mancato di notare sui social il flop di Ogni mattina. Adriana Volpe in seguito ha partecipato anche a due reality, Pechino Express e più di recente alla quarta edizione del Grande Fratello VIP nel 2020. Non è detto al 100% che Ogni mattina sia cancellato, nè che questo implichi un allontanamento di Adriana dalla tv, visto che comunque queste citate partecipazioni la rendono ancora piuttosto popolare.

Lasciata la RAI, lasciando anche TV8, Adriana Volpe potrebbe ritentare la carta Mediaset, che l'ha ospitata nel Grande Fratello VIP: lei stessa d'altronde non ha mancato di manifestare la volontà di lavorare in tandem con l'amica Alessia Marcuzzi, attualmente impegnata su Le iene e anche Temptation Island. Di certo, dopo il matrimonio finito amaramente con Roberto Parli, Adriana cerca un rilancio in tutte le direzioni, con una fissa parentesi di gioia per sua figlia Gisele, dieci anni.