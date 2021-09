Nuovo palinsesto per la domenica di Mediaset: le novità su Amici

Gossip TV

Il talent show di Maria De Filippi e Verissimo confermati la domenica. Scene da un Matrimonio andrà in onda di sabato.

Mediaset ha annunciato importanti novità per quanto riguarda il pomeriggio domenicale di Canale 5. Amici e Verissimo continueranno la messa in onda di domenica mentre, il programma di Anna Tatangelo, Scene da un Matrimonio, andrà in onda di sabato e il suo debutto è previsto per il prossimo 2 ottobre.

"A seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5 - si legge sul comunicato ufficiale Mediaset - Amici e Verissimo continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo. Mediaset è molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di “Scherzi a parte. Quanto a “Scene da un matrimonio”, l’altro nuovo programma pomeridiano del weekend pronto a partire, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre. "

La nuova edizione di Scene da un matrimonio, prenderà dunque il posto di Amici che resterà definitivamente in onda di domenica. Il programma, ideato da Gianni Ippoliti, ispirato all'omonimo film di Ingmar Bergman, seguire una coppia di futuri sposi durante le fasi della preparazione del loro matrimonio, fino al giorno del fatidico sì. Scene da un Matrimonio ha esordito il 24 ottobre 1990 condotto da Davide Mengacci.