Nina Moric sconvolge il Web tra Minacce di morte e Lacrime: l'audio shock della Telefonata con Fabrizio Corona e Carlos Maria

Nina Moric sciocca il popolo di Instagram, pubblicando l'audio sconvolgente di una telefonata con Carlos Maria e Fabrizio Corona, tra minacce e lacrime.

Poche ore fa, Nina Moric ha gelato il web condividendo su Instagram l’audio di una telefonata shock con Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria. Da diversi mesi la modella denuncia il comportamento dell’ex re dei paparazzi e ora pubblica le prove di quanto affermato, scegliendo di non andare in Tv ma di coinvolgere tutto il popolo social come testimone.

Nina Moric sconvolge il Web: l'audio shock su Fabrizio Corona

Nina Moric e Fabrizio Corona continuano a far discutere. Dopo aver annunciato di aver ricostruito il legame familiare, e aver passato indenne l’ultima sentenza che conferma gli arresti domiciliari, l’ex re dei paparazzi ha ospitato per diversi mesi il figlio Carlos Maria nella sua casa, coinvolgendolo anche nelle sue lunghe dirette Instagram. La Moric ha denunciato le vere intenzioni di Corona, affermando pubblicamente che l’ex marito sta sfruttando il figlio per business, costringendolo a presenziare ad eventi per suo conto.

Fabrizio non si è tirato indietro e ha replicato, ospite a Live-Non è la d’Urso, affermando che Carlos Maria vuole vivere con lui e che Nina non è mentalmente stabile. Tra una frecciatina e un’accusa, arriva ora un audio scioccante pubblicato dalla Moric su Instagram, che sembra confermare la sua versione dei fatti. Secondo la modella, infatti, Corona si approfitta del figlio e fa in modo che non possa tornare a casa da lei, facendola passare per malata mentale.

Carlos Maria minacciato da Fabrizio Corona? Nina Moric pubblica tutto

Nell’audio della telefonata, la Moric chiede all’ex marito perché ha provocato traumi al figlio e lui replica in modo minaccioso: “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”. La telefonata continua dopo lo screzio con Corona, e Nina può sentire suo figlio Carlos che sembra essere provato dalla situazione e chiede conforto alla madre.

La Moric, allarmata dalla voce spezzata del figlio, chiede esplicitamente se Corona lo stia minacciando e lui dà una risposta sconvolgente: “In parte sì, purtroppo, in parte. […] Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere una persona migliore, un essere umano più buono, perché purtroppo io stando con il male imparo anche il male. Voglio tornare, voglio trasferirmi. Stavo meglio da te, stavo proprio meglio“. Nina, provata dalla rivelazione di Carlos Maria, tenta di tranquillizzarlo e gli promette che lo riprenderà, ma gli chiede anche di cancellare la chiamata perché è sicura che Fabrizio controllerà il telefono del figlio.