Nina Moric, chi è la modella ed ex moglie di Fabrizio Corona?

La modella Nina Moric è uno dei nomi più citati nel gossip italiano, sin dal suo matrimonio con Fabrizio Corona: ma chi è e da dove viene?

Chi negli ultimi tempi segue Live - Non è la D'Urso avrà una certa dimestichezza con Nina Moric, modella, una delle regine del gossip italiano, per il suo matrimonio con Fabrizio Corona prima e per le sue successive storie, tra cui quella con Luigi Mario Favoloso, ancora al centro di molte polemiche e voci. Ma chi è Nina Moric, quali sono le sue origini e qual è stata la sua carriera? [Foto da account Instagram di Nina Moric]

Chi è Nina Moric? Scopriamo qualcosa in più sulla modella croata

Nata nel 1976 a Zagabria, da ragazza Nina Moric dovrebbe studiare giurisprudenza, sotto lo sguardo della mamma economista e del babbo matematico, ma presto decide che il mondo della moda l'attira di più. La sua carriera di modella inizia nella seconda metà degli anni Novanta, nel 1996, quando vince il concorso Look of the Year, partecipando a campagne pubblicitarie anche per lingerie e trasferendosi poi a Milano per seguire al meglio l'universo delle passerelle, che le si apre definitivamente quando Gianni Versace la fa entrare nell'Alta Moda. Prosegue in questa carriera fino ai primi anni Duemila, incrociando collezioni di Cavalli, Rocco Barocco, Calvin Klein e Valentino. Nel 1999 è nel video musicale di Ricky Martin "Livin' la vida loca".

Nel frattempo in Italia, nel 2000, affianca in tv Giorgio Panariello in Torno sabato: da lì fino al 2009 l'aspettano tre calendari di nudo assai apprezzati dal pubblico italiano, oltre a svariate partecipazioni a varietà come Convenscion, Shake e I raccomandati. Il gossip e gli impegni professionali s'intersecano definitivamente con la sua presenza a L'isola dei famosi tra il 2011 e il 2012. Dal 2020 è diventata una presenza frequente nel salotto di Live - Non è la D'Urso, specialmente per discutere della sua tormentata relazione con Luigi Mario Favoloso.





Nina Moric: vita privata della modella croata ex-moglie di Fabrizio Corona

Per ben sei anni, dal 1999 al 2007, il nome di Nina Moric è stato legato a quello di suo marito Fabrizio Corona, un altro re del gossip italiano, paparazzo dei vip al centro di scandali (soprattutto Vallettopoli), personaggio larger-than-life, dal quale ha avuto anche il figlio Carlos Maria nel 2002. I due si sono separati nel 2007, anche se il divorzio effettivo dovrebbe essere avvenuto tempo dopo.

Alcune delle sue relazioni successive sono state col manager Massimiliano Dossi (nel 2013), con l'imprenditore quarantacinquenne Vincenzo Chirico nel 2020 e attualmente con un giovanissimo Marco, che ha la metà dei suoi anni. In mezzo però c'è stato il rapporto molto lungo con l'imprenditore e modello Luigi Mario Favoloso: un lungo e tormentato legame di quattro anni iniziato nel 2014 e terminato poi con strascichi fino al 2020, quando ormai Nina accusa di maltrattamenti Favoloso e sostiene di aver parlato con la sua attuale compagna Elena Morali, che sarebbe costretta a rimanere con lui per un video di revenge porn. Gli attacchi a distanza tra Luigi Mario Favoloso e Nina Moric sono stati molto discussi in diverse trasmissioni e continuano a tenere banco nel mondo del gossip.





Nina Moric e la rivalità con Belén Rodríguez

Dopo la relazione tra il 2009 e il 2012 di Fabrizio Corona con Belén Rodríguez, l'attacco di Nina Moric alla fiamma del suo ex-marito è stato un altro argomento molto dibattuto nell'ambiente del gossip e sui social. L'episodio principale è l'insulto che Nina rivolse a Belén nel 2015 durante una puntata del talk show radiofonico La zanzara, definendola "un viado" e accusandola di girare per casa nuda davanti al loro figlio Carlos. Querelata da Belén, la Moric nel 2018 è stata condannata al pagamento di 600 euro, oltre che al risarcimento di 2.000 euro di spese legali sostenute dalla Rodríguez.