Nina Moric a Domenica Live, confessione shock su Luigi Favoloso: “Io e Carlos abbiamo subito violenze”

La modella croata ha raccontato ulteriori aspetti della personalità di Luigi Favoloso al programma di Barbara d'Urso.

Ieri, 12 gennaio 2020, è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara d’Urso. Ospite della trasmissione Nina Moric, modella croata ed ex fidanzata di Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello, scomparso circa venti giorni fa. Una notizia che ha fatto parlare tutte le testate ed i programmi televisivi nazionali e, sulla quale, Nina Moric ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, specialmente sui comportamenti e sulla personalità di Favoloso.

La testimonianza di Nina Moric sul caso Favoloso al programma di Barbara d’Urso

Luigi Favoloso è scomparso il 29 dicembre 2019 dalla sua casa di Napoli e diverse segnalazioni hanno indicato che il trentaduenne starebbe da un suo amico, nei pressi di Milano. Ieri, ospite del programma di Barbara d’Urso, Nina Moric ha fatto delle rivelazioni scioccanti: sembra che la modella ed il figlio abbiano subito delle violenze da parte dell’ex compagno. Facendo un passo indietro sulla questione, ricordiamo le dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana da Nathan, personal trainer di Luigi, Nina e Fabrizio Corona, durante Pomeriggio 5: l’uomo ha rivelato che la croata avrebbe subito una cosa “da brividi” dall’ex gieffino, non volendo rivelare ulteriori dettagli. Inoltre, l’uomo avrebbe rivelato che anche Fabrizio Corona sarebbe a conoscenza di quei terribili fatti, provocando una reazione furibonda dei confronti di Favoloso.

In puntata, la Moric ha precisato che Luigi Favoloso è un suo “ex fidanzato” e che lo avrebbe denunciato per aver ricevuto delle minacce da parte del trentaduenne. Nina ha raccontato: “L’ultima volta che l’ho visto è stato il 19 dicembre. Si era arrabbiato per un messaggio mandato da un nostro amico in comune e mi ha accusato di tradimento… Ma questo è il meno. In teoria, è da un anno e mezzo che la storia è quasi finita, ma non riuscivamo a staccarci definitivamente”. Quando suo figlio Carlos è tornato, la donna ha deciso di cambiare atteggiamento nei confronti dell’ex fidanzato, seppur riconoscendo che l’uomo le è stato vicino per tutto il tempo. Poi, la Moric ha motivato la scelta: “Lui in questi anni ha usato sia violenza fisica sia psicologica su di me. Si è sfogato su di me in maniera molto forte, per l’ennesima volta. Ho detto basta e ha fatto le valige e se ne è andato, ma ha continuato a cercarmi… Lui non è stato buttato fuori di casa ma era giusto che se ne andasse”, confessando dolorosamente. “Si mi ha messo le mani addosso e già lo aveva fatto tante volte” ha raccontato Nina a Barbara d’Urso “Io non sono una santa però ho subito un meccanismo… Anch’io l’ho aggredito con le parole”. Poi la modella ha incalzato con una dichiarazione ancora più scioccante: “Anche Carlos ha subito lo stesso tipo di atteggiamento. Però Carlos è un ragazzo meraviglioso, andava anche d’accordo con Luigi. Solo che lui ha dei blackout e una sera ha fatto del male a mio figlio. Da lì ho detto basta. Ho chiesto scusa a mio figlio. Non me la sarei mai aspettata una cosa simile. Lui mi ha detto ci sono: ‘Maschi e uomini’. Lui è un maschio. Ancora oggi Carlos gli vuole bene, ma per me oggi questa storia è chiusa per sempre”. L’ospite di Domenica Live ha dichiarato che anche la madre di Favoloso sarebbe complice della scomparsa del figlio perché “Luigi è un calcolatore, sa rigirare le cose. Lui sta benissimo, ieri mi ha minacciato”. Minacce riferite a delle foto, risalenti a cinque anni fa, arrivate in via anonima. “Certo che è lui, sono io a casa mia. Chi potrebbe mai averle?” ha affermato Nina Moric sulla colpevolezza dell’ex concorrente del Grande Fratello.

La d’Urso ha deciso di spendere delle parole su Corona, chiedendo alla Moric se Fabrizio fosse a conoscenza delle rivelazioni. “Io e Fabrizio siamo amici, lui ama suo figlio. E Carlos lo adora… Arrabbiato? Meglio che non parlo…” ha risposto la croata, alludendo al chiaro risentimento dell’ex re dei paparazzi sulla questione. La donna ha concluso: “Carlos non se lo merita” commentando, provata, la situazione con Favoloso.