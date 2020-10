Natalia Paragoni, ecco chi è: Età, Gf Vip, tradimento Andrea Zelletta e Curiosità sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Gossip TV

Tutto quello che non sapete su Natalia Paragoni, la bellissima fidanzata di Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni è una bellissima modella e influencer conosciuta ai più per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne ed essere stata poi la scelta di Andrea Zelletta, attualmente recluso nella Casa del Grande Fratello Vip. Conosciamola meglio.

Vita Privata e carriera di Natalia Paragoni

Natalia nasce in provincia di Sondrio nel 1997. La sua bellezza e il suo volto pulito l’hanno aiutata a farsi strada nel mondo della moda prima di tutto lavorando per dei fotoromanzi e successivamente, una volta trasferitasi a Milano, sfilando per diversi brand. Lavora anche come modella e come ombrellina nelle gare di Moto GP. Prima di trasferirsi a Milano aveva studiato e praticava la professione di estetista che oggi le è tornata utile poiché nel suo canale Instagram ha cominciato a realizzare dei Tutorial di trucco per i suoi numerosi fan. A Milano partecipa ai casting di Uomini e Donne e scende come corteggiatrice per Ivan Gonzalez, salvo poi rivolgere le sue attenzioni su Andrea Zelletta.

Tra Natalia e Andrea scatta un feeling innegabile e nonostante Ivan porti la ragazza nella villa per la scelta finale, questa decide di andare via prima confessando che quello che sente per Andrea non è paragonabile a quello che sente per il tronista spagnolo. Subito dopo Uomini e Donne, i due bellissimi modelli sono andati a convivere e progettano di avere in futuro una famiglia insieme. I due sono protagonisti anche di un terribile scherzo organizzato da Le Iene: Zelletta finge di tradirla scatenando una reazione violentissima di lei. A Settembre 2020 Andrea entra nella casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Natalia lo sostiene via social lanciando qualche dedica ma rimanendo sostanzialmente in disparte. Nella puntata andata in onda lo scorso 19 ottobre, la bella Paragoni ha varcato la famosa porta rossa del reality show di Alfonso Signorini per rivedere il suo amato: tra le lacrime di lui e la compostezza di lei l’incontro si è rivelato molto emozionante! Attualmente è al centro del gossip per un presunto tradimento del suo fidanzato rivelato da Alice Fabbrica.

Ecco alcune curiosità su Natalia Paragoni: è molto legata al suo cane Gigi ed è finita al centro del gossip per un presunto tradimento del suo fidanzato Andrea. Ha ben tre tatuaggi: una farfalla sulla spalla, dei fiori sul seno e il volto di un cane sotto il braccio. È attivissima e seguitissima sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi 800mila follower.