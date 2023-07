My Home My Destiny Anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2023: Mehdi arrestato per sfruttamento minorile!

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di My Home My Destiny, la nuova Soap del pomeriggio di Canale5, con protagonista Demet Ozdemir. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 24 al 28 luglio 2023.

My Home my Destiny è la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol, che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi, in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal dal 24 al 28 luglio 2023, alle ore 15.40.

Puntata di Lunedì 24 luglio 2023

Sakine ha cercato di salvare Zeynep da una situazione complicata, rendendola ancora peggiore. La donna, infatti, ha raccontato a Mehdi che Faruk altri non è che il fratellastro della sua sposa e che li ha visti discutere il giorno delle nozze poiché la famiglia adottiva di Zeynep non è entusiasta della loro frettolosa unione. Mehdi, sentendo di aver sbagliato ad escludere Nermin e Ekrem si scusa con loro e chiede di organizzare una cena per conoscersi meglio. Cena che si rivelerà disastrosa dato che Zeynep conserva nella sua vecchia camera da letto le foto insieme a Faruk e suo marito, passando di là incuriosito dall’opportunità di scoprire la vecchia vita in quella ricca famiglia, scopre così tutta la verità. La Gosku, nel frattempo, è sempre più triste pensando di non aver fatto la giusta scelta sposandosi, ed è una valle di lacrime di ritorno a casa.

Puntata di Martedì 25 luglio 2023

Sconvolto da quanto accaduto con Zeynep, Mehdi ha dormito in officina mentre la moglie è stata presa d’assalto da suocera e madre che vogliono convincerla a sistemare le cose con il marito e a consumare il matrimonio. Sakine è certa di poter salvare il matrimonio tra i due e Sultan le dà corda, spaventato all’idea di cosa accadrebbe alla sua famiglia se Zeliha smettesse di ospitali gratuitamente a casa loro. Nel frattempo, Faruk è sempre più determinato a riprendere Zeynep e vuole farle una proposta senza precedenti: il giovane la segue sull’autobus, dove lei non potrà scappare dal loro confronto e le rivela di aver acquistato due biglietti per Londra nella speranza che lei voglia partire e ricominciare da zero con lui. Mentre Zeynep è sempre più confusa, nonostante i consigli dell’amica Emine che la invita a riprendere in mano la sua vita e non pensare agli uomini che l’affollano in questo momento, Mehdi si sfoga con Kibrit e chiede a Nuh di raggiungere Zeynep per darle i soldi dell’autobus, così facendo scoprirà che è avvenuto un nuovo incontro tra la moglie e Faruk, e non ne sarà decisamente felice.

Puntata di Mercoledì 26 luglio 2023

Quando Nuh racconta a Medhi quello che ha visto, il meccanico comprende che per il suo matrimonio non c’è più niente da fare: Zeynep è ancora innamorata di Faruk, o almeno questo è ciò che crede. Per questo, Medhi si reca immediatamente dal suo avvocato e chiede, in virtù del fatto che non sia mai stato consumato, che venga annullato il matrimonio con Zeynep, preparando i documenti da farle firmare quella sera stessa. Nel frattempo, la Gosku vive momenti di crisi interiore ma anche di forte tensione quando la sorella dell’attuale marito continua a prenderla di mira e sull’uscio di casa incontra Benal, l’ex amante di Mehdi che lui ha scaricato senza troppi complimenti e che ora tornerà drammaticamente nelle loro vite. Nel frattempo, Sakine e Zeliha si alleano per cercare di non far andare a monte il matrimonio. Mehdi chiede a Zeynep di firmare i fogli per liberare entrambi e lei lo fa, correndo poi in aeroporto da Faruk con grande dispiacere del bel meccanico, che sperava di sbagliarsi sul conto della moglie.

Puntata di Giovedì 20 luglio 2023

Colpo di scena, la polizia irrompe nell’officina dopo che Mehdi è ufficialmente un uomo single avendo fatto firmare i documenti per l’annullamento del matrimonio a Zeynep, e lo arresta con l’accusa di sfruttamento di minore. In effetti Nuh e Kiribit sono ancora in età scolare e lui gli ha dato lavoro in officina, ma non è come pensano le forze dell’ordine: Mehdi l’ha fatto per tenerli lontano dalla strada essendo orfani. Mentre l’avvocato raggiunge Mehdi in cella e gli spiega di cosa è accusato, Kiribit finisce in casa famiglia ed è terrorizzata. Zeynep si confronta con Faruk e lo lascia definitivamente, rifiutandosi di partire con lui per Londra. Tornata a casa, la Gosku scopre cosa è successo a Mehdi e si mette subito all’opera per aiutarlo, pur non riuscendo a vincere i sentimenti contrastanti che nutre per l’uomo e che la spingono a non andare a farli visita in prigione.

Puntata di Venerdì 21 luglio 2023

Grazie alla bravura dell’avvocato, Mehdi viene rilasciato e Zeynep può tirare un sospiro di sollievo. La Gosku ha seguito con attenzione l’udienza dopo essere andata a trovare Kiribit in casa famiglia. La giovane ragazza si è molto offesa con Zeynep, sperando che lei l’avrebbe tirata fuori di là, facendo nascere in lei un senso di colpa che la porterà a prendere una decisione inaspettata. Nel frattempo, Benal ha un ritardo nel ciclo mestruale ed è certa di essere incinta di Mehdi. Visto che la situazione del matrimonio è ancora molto complicata, tuttavia, Benal cercherà di carpire informazioni da Zeynep stessa, invitandola a prendere un tè a casa sua. Nel frattempo, le due famiglie sono sempre più propense ad aiutare gli sposi a rimettere insieme il loro rapporto e anche Nuh ha notato come tra loro vi sia un’evidente attrazione, tanto da organizzare una serata giocosa per aiutarli a concentrarsi sul loro rapporto.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.