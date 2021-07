Mr Wrong: Ozge Gurel torna in Italia. C'entra Can Yaman?

Gossip TV

Il viaggio dell'attrice turca nel nostro Paese ha a che fare con il suo collega?

Ecco perché la Gurel, in autunno, arriverà nel Belpaese.

Mr Wrong: Ozge Gurel in Italia per Can Yaman?

È ufficiale: Ozge Gurel sta per tornare nel nostro Paese. Gli innumerevoli fan italiani della star delle soap opere turche hanno ovviamente gioito nell'apprendere la notizia. Tuttavia, in molti si sono ritrovati a chiedersi se il viaggio di Ozge avesse qualcosa a che fare con il suo collega, Can Yaman, il quale sembra aver ormai messo qui le radici. In realtà, il bel fidanzato di Diletta Leotta, stavolta, non c'entra niente.

Ozge Gurel è senza ombra di dubbio l'attrice turca più conosciuta ed amata nel Belpaese. Protagonista di Cherry Season - Le stagioni del cuore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, ed ora di Mr Wrong - Lezioni d'amore, questa tanto giovane quanto talentuosa donna ha saputo far breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Proprio per il successo che ha riscosso tra questi ultimi, stando ad alcuni rumor che provengono direttamente dalla Turchia, Ozge, alla fine dell'estate, tornerà nella nostra nazione perché è stata scelta da ben due marchi italiani per diventare la loro testimonial.

Al momento, non si sa di quale marchi si tratti, né, quindi, quali saranno le location che l'attrice raggiungerà; tuttavia, sempre grazie alla stampa turca, è trapelato un dettaglio interessante: per questi lavori, la Gurel potrebbe intascare 3.500.000 lire turche, circa 330.000 euro.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda su Canale 5 il martedì sera alle 21.20.