Morgan torna a parlare di Asia Argento: "Iniziatrice di tossicità di un'intera squadra di calcio. Ne pago io le conseguenze"

Ospite nel salotto di Barbara D'Urso, in occasione dell'ultima puntata di Live- Non è la D'Urso, in onda ieri mercoledì 19 giugno 2019, Morgan è tornato a parlare dello sfratto dalla sua abitazione. Azione legale innescata dopo il pignoramento della stessa, a causa di mancati pagamenti di diverse tasse che lo hanno portato ad accumulare ingenti somme di arretrati. La colpa, come aveva già dichiarato il cantante, sarebbe da attribuire al suo commercialista ma a pagarne lo scotto è stato Morgan in prima persona.

L'ex frontman dei Bluvertigo era stato già ospite della D'Urso la scorsa settimana e aveva lanciato pesanti accuse contro Asia Argento, chiamandola 'insegnante di tossicodipendenza'. Ieri, Morgan ha rivolto altre gravissime accuse alla sua ex e, incalzato da Maurizio Cozzi, ha ribadito: “Perché ho detto che è un manuale di tossicodipendenza? Perché mi ha fatto imparare tutto! Se è lei la colpevole? Certo, ovviamente che lo è! Se è stata un’iniziatrice di tossicità? Ma non solo per me, credo ci sia un’intera squadra di calcio che è stata iniziata da lei, non solo io.” La conduttrice si è vista costretta ad intervenire e ha dichiarato: “Fermatevi, siccome lo state dicendo in una trasmissione, condotta da me, mi dissocio assolutamente da quello che state dicendo. Mi dissocio da una cosa gravissima che hai detto. Non conosco una cosa e ovviamente devo prendere le distanze. Posso dissociarmi? Marco è grave dire che una persona ha insegnato ad altri a drogarsi”.

Ma l'animo del cantante non si è placato e, noncurante dell'ammonimento di Barbara, Morgan ha rivelato che i suoi problemi di salute sarebbero tutti legati al rapporto con l'Argento: “Allora dissociamoci da quello che non conosciamo. Ma quale grave e grave. Sai perché è grave? Perché sono gravi le mie conseguenze, le mie. Non perché è una questione di calunnia. Perché è una questione di salute. Smettetela, è grave quello che ha fatto Asia Argento! Ma imparate a giudicare!”.

Cosa replicherà Asia a queste pesanti accuse? Intanto i rapporti con Jessica Mazzoli, anche lei presente in studio, sembrano essere migliorati e l'ex gieffina sembra pronta a permettere a Lara di conoscere meglio suo padre.