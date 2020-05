Morgan shock: "Dopo la fine della storia con Asia Argento pesavo 47 chili"

Gossip TV

Morgan tira un affondo alla sua ex Asia Argento e lei replica duramente: "Mi faceva tenerezza".

Che Asia Argento e Morgan non siano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura, non è un mistero. L’attrice e il cantante, dopo una relazione passionale che ha dato la vita ad Anna Lou, hanno chiuso ogni contatto e non si sono risparmiati pesanti frecciatine nel corso degli anni.

Morgan accusa, Asia Argento risponde: "Sa che se mi nomina esce sui giornali"

Quando Morgan ha saputo che la sua casa sarebbe stata pignorata, Asia ha deciso di ignorare l’appello del suo ex che accusa di essere stato sempre distante, economicamente ed emotivamente, dalla figlia. Intervistato da Corriere.it, Morgan è tornato a parlare della rottura con l’Argento, asserendo di aver passato un periodo tremendo e di essere arrivato a pesare 47 chili.

“Un crollo fisico dopo la fine della storia con Asia. Una notte mi guardai allo specchio: “Domani potrei non essere più al mondo”. Chiamai Alice Pedroletti per testimoniare il momento”, ha raccontato il cantante. La replica di Asia non si è fatta attendere.

L’Argento, in un’intervista rilasciata a ‘F’, ha lanciato una stoccata al Castoldi: “Perché si parla ancora di questa storia? Me lo chiedo anche io. Lui continua a dire che gli ho rovinato la vita ma quelli con me sono stati gli unici anni in cui era creativo, ha fatto dei dischi, era una persona coerente, un artista serio e rispettato. Forse la spiegazione è semplice: quando l’ho conosciuto non era famoso e mi chiedeva spesso di fare cose insieme. Capivo che cercava di farsi notare ma ero innamorata, mi faceva tenerezza e dicevo: “Perché no?”. Forse ora è la stessa cosa: sa che se mi nomina esce sui giornali”.

Poche ore fa, Morgan ha spiazzato tutti annunciano una trilogia autobiografica che preve un intero libro dedicato a Bugo, dopo i fatti sanremesi e che a breve debutterà in libreria con il primo volume.