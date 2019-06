Morgan: rinviato lo sfratto forse a causa di un malore

Niente sfratto per Morgan. Oggi, 14 giugno 2019, Marco Castoldi in arte Morgan, avrebbe dovuto lasciare la sua abitazione di Monza a seguito del pignoramento deciso dal Tribunale di Monza a causa di alcune presunte tasse non pagate. Il cantante aveva chiesto ieri, attraverso le pagine de' Il Fatto Quotidiano', di organizzare un flash mob per evitare lo sfratto. Nella mattinata di oggi, in via Adamello 8, pare si siano radunate molte persone tra cui l’amico e cofondatore dei Bluvertigo, Andrea Fumagalli ma, come riporta il sito Fanpage, lo sfratto è stato rinviato. "Stando a quanto appreso dai giornalisti di Fanpage, presenti sul posto [Morgan] - si legge sul sito - avrebbe richiesto l’intervento di un medico per essere visitato, forse a causa di un malore. Non si sa se sia stato proprio questo il motivo che ha portato al rinvio dello sfratto".

Sempre stando a quanto riportato da Fanpage, pare che Morgan, durante la mattinata, abbia rifiutato, da parte di un residente della zona, l'offerta di due appartamenti dove poter alloggiare. Il cantante, nei giorni scorsi, aveva precisato di "aver subito lo sfratto per colpa di un commercialista truffaldino che ha gestito malamente la mia situazione finanziaria" e quindi di essere semplicemente una vittima di un'ingiustizia.