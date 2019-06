Morgan dopo lo sfratto, urla contro la polizia e accusa: "Vasco, Jovanotti e Ligabue pensano solo a fare dischi"

È ufficiale lo sfratto per Marco Castoldi. Questa mattina, il cantante è stato costretto a lasciare la sua casa di Monza, pignorata nel 2017 dal Tribunale a causa dei debiti con Equitalia e dei mancati pagamenti degli alimenti alle sue figlie, nate dalle relazioni con Asia Argento e Jessica Mazzoli. Dopo il rinvio dello sfratto della scorsa settimana a causa di un malore, Morgan aveva provato in tutti i modi a salvare la sua casa, lanciando appelli ai suoi numerosi fan e ai suoi colleghi più influenti.

Ospite nel salotto di Barbara D'Urso, Castoldi aveva parlato della sua difficile situazione, puntando il dito contro l'Argento. “Sono l’ultimo bohémien di questo paese. Oggi mi sfrattano, ma questa è la legge, non è la giustizia che è al di sopra della legge”, ha tuonato l'ex front man dei Bluvertigo. Il cantante poi se l'è presa anche con coloro che data la loro posizione economica, avrebbero potuto aiutarlo e salvare la sua dimora: “Vasco, Jovanotti e Ligabue pensano solo a fare dischi, non sono stati al mio fianco”.

Accuse pensanti e piene di risentimento che hanno accompagnato Morgan mentre lasciava l'immobile, scortato dalla polizia locale. Marco sembra essere deciso a iniziare una vera e propria battaglia contro lo sfratto e, dopo aver confessato di aver scritto ben due canzoni nel corso dell'ultima notte passata tra le amate mura della sua dimora, il cantante ha esortato pubblicamente la popolazione italiana: “Sono al fianco di chi occupa le case, facciamo una battaglia per i diritti, avevo anche chiesto di venire a occupare la casa”.

Il riavvicinamento con Jessica Mazzolie la promessa di viversi, finalmente, la figlia Lara lo porteranno in Sardegna e attenueranno il dolore per la perdita? O Morgan dormirà veramente sotto la sua abitazione, come promesso qualche mese fa, in attesa di poter varcare ancora la soglia di casa?