Miriam Leone posta una foto super sexy su Instagram, e i fan apprezzano

Gossip TV

un cardigan aperto che lascia i seni in vista in una foto elegante e molto sexy per Miriam Leone che è stato accolta con entusiasmo, come poteva essere altrimenti.

Sono lontani i tempi di Miss Italia, anni in cui Miriam Leone si è concentrata nella preparazione per una carriera come attrice che le ha dato e le sta ancora dando tante soddisfazioni. Non è solo una bellezza statuaria, ma anche una professionista in grande crescita. Certo, rimane sempre una delle donne più sexy del nostro paese, basta vedere una foto postata su Instagram sul suo profilo, in cui dimostra come poterlo essere indossando solo un cardigan, lasciato aperto nella maniera giusta e mettendo in risalto la curva dei suoi seni. Inutile dire che i fan hanno applaudito non poco, apprezzando la bella foto e la bella Miriam Leone.

"Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento", ha postato, visto che si trova chiusa in casa per un contatto con un positivo, e il riferimento al maglione è a Paolo Carullo, suo campagno da più di un anno.

Eccola, comunque, la foto.