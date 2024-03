Milly Carlucci in L'acchiappa talenti: ecco i nomi dei primi protagonisti

Gossip TV

Nelle prossime settimane andrà in onda su Rai1 in diretta L'acchiappa talenti, nuovo programma di Rai1 che somiglia un po' a Italia's Got Talent e un po' a The Voice.

Sono ormai passate dieci settimane dalla finale dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci sui social salutava il suo pubblico definendo regine due delle protagoniste dell'ultima serata, Wanda Nara e Simona Ventura. E, naturalmente, rinnovava l'appuntamento per la prossima edizione. Questo non significa però che non avremo la possibilità di rivedere Milly Carlucci prima dell'inizio di nuovi balli.

L'acchiappa talenti: novità sul nuovo programma di Milly Carlucci

Avremo piacere di ritrovare la conduttrice su Rai1 in un nuovo programma intitolato L'acchiappa talenti. Si tratta di uno spettacolo di varietà, in cui dei talent scout faranno da padrini ad alcuni artisti. L'idea non è diversa dai tanti talent show che abbiamo già visto, che si tratti di musica, cucina o umorismo. Prodotto da Fremantle per la Rai, il programma metterà in scena diversi talenti con diverse specializzazioni del mondo dello spettacolo e li farà giudicare da cinque personalità conosciute, cinque celebrità. Sarà chiesto anche al pubblico di esprimere il proprio giudizio con il televoto. Il giorno prescelto per la diretta de L'acchiappa talenti è il venerdì sera.

Un po' Italia's Got Talent e un po' The Voice, questo programma vedrà protagonisti in parte gli sconosciuti che porteranno i loro talenti sul palco, e in parte tutti i vip coinvolti nel ruolo di talent scout o della giuria. Stando a quanto riferisce TV Blog, c'è già una lista di nomi coinvolti. Per la giuria si parla per ora di Simona Ventura, Guillermo Mariotto, Nino Frassica e Flavio Insinna. Per quanto riguarda invece le celbrità che dovranno accaparrarsi i talenti che dovranno proteggere e coltivare per portarli alla vittoria, si fanno i nomi di Wanda Nara, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Milly Carlucci. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.