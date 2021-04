Milly Carlucci furiosa per il repost volgare di Ballando Con le Stelle

Gossip TV

Un incidente davvero particolare che ha lasciato di stucco e profondamente arrabbiata Milly Carlucci, con l'account ufficiale di Ballando con le stelle che ha condiviso un commento di rara volgarità.

"È un fatto gravissimo e intollerabile". L'ha presa davvero male, al punto di essere furiosa come poche altre volte, MIlly Carlucci. Il motivo? Lo spiega direttamente la conduttrice storica della televisione italiana, con un post su twitter. “Mi è stato segnalato che dall’account di Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso”. Quale messaggio? Eccolo, "Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire”. Inqualificabile.

Chi e perché l'avrà fatto? Molto probabile che sia stato un errore da parte di chi gestisce i social della trasmissione di successo: niente di voluto, anche se alla RAI non escludono addirittura la possibilità che l'account sia stato hackerato. In ogni caso il fatto ha scatenato una tempesta di commenti virali, prese in giro e polemiche variamente assortite, tanto che la Milly nazionale è scesa in campo, garantendo che seguirà "fino in fondo gli sviluppi". Quello che è certo è che Ballando con le stelle, come programma e brand, non ne esce certo positivamente, la figuraccia è ormai stata fatta.

Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso.— Milly Carlucci (@milly_carlucci) April 15, 2021