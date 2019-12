Milly Carlucci: “Diffida a Maria De Filippi, ecco la verità”

Gossip TV

Un'accesa diatriba tra le reti più famose della televisione italiane ha coinvolto la presentatrice di Ballando con le stelle e la madrina di Amici.

Milly Carlucci è stata una delle prime conduttrici della televisione italiana a coinvolgere i colleghi VIP nei talent show. Storica presentatrice del programma di Rai 1 Ballando con le stelle, la donna ha giocato un ruolo fondamentale nella credibilità di un format, tanto da puntare il dito contro il grande successo che ha avuto Amici Celebrities nella categoria del ballo. Se si parla di Amici, come non coinvolgere anche la madrina del talent show?

La dichiarazione di Milly Carlucci sulla diffida al programma di Maria De Filippi

Ballando con le stelle è ormai arrivato alla quattordicesima edizione e gli autori hanno già in cantiere i contenuti e le sfide da sottoporre ai concorrenti del prossimo anno. Un format vincente, che ha ispirato tanti programmi mandati in onda su altre reti televisive. Uno di questi è stato sicuramente Amici Celebrities, programma ideato e condotto da Maria De Filippi (in parte da Michelle Hunziker), nel quale le star della televisione e dello spettacolo italiano si sono sfidate nel ballo e nel canto. Il programma di Canale 5 ha riscosso molto successo scatenando, però, una diatriba tra Rai e Mediaset, la quale ha coinvolto anche le relative presentatrici. Milly Carlucci, in un’intervista al Corriere della Sera, ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda: “Mediaset aveva fatto un accordo — evitando di versare molti milioni di danni — in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi un documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte. E riguarda Mediaset, non Maria”. Il giornalista ha chiesto alla Carlucci se ci fosse rivalità con la moglie di Maurizio Costanzo: “Quello è un folclore giornalistico che, tutto sommato, ha fatto bene a entrambe… L’Italia vive di Guelfi e Ghibellini, di Coppi e Bartali… il derby del sabato sera ha illuminato entrambe le reti” ha risposto ironicamente la conduttrice Rai.

Nella prossima stagione televisiva, le due donne si continueranno a sfidare indirettamente: in televisione Milly condurrà un nuovo programma Il Cantante Mascherato e la De Filippi ricomincerà a raccontare le storie della gente attraverso C’è Posta per Te. Chi vincerà?