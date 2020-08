Michelle Hunziker sotto accusa per le Foto 'fuorilegge': la presentatrice si scusa ma il Web non perdona

Gossip TV

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si fanno immortalare sulla Scala dei Turchi, che al momento è inaccessibile al pubblico. La presentatrice si scusa con il popolo del Web.

Ha fatto molto discutere la foto che ritrae Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti sull’incantevole Scala dei Turchi in Sicilia. La presentatrice è accusata di aver violato i confini dell’area sottoposta al sequestro per via del pericolo frana, e si scusa con il popolo del web su Instagram per il suo gesto.

Michelle Hunziker nella bufera per la foto sulla Scala dei Turchi

Michelle Hunziker è finita al centro delle polemiche. La solare presentatrice svizzera si è lasciata immortalare con la figlia Aurora Ramazzotti sulla suggestiva Scala dei Turchi in Sicilia. L’area, tuttavia, è sotto sequestro dallo scorso febbraio a causa del pericolo distaccamento e frane. Il popolo del web ha fatto immediatamente notare alla presentatrice di aver commesso un atto ‘fuorilegge’ e la Ramazzotti si è inizialmente giustificata, asserendo di trovarsi ben prima dell’area sequestrata.

Quando l’evidenza non era più trascurabile, Michelle è corsa ai ripari spiegando di essere all’oscuro di tale divieto:

Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della scala dei turchi - ha scritto la Hunziker su Instagram - Solo ora ho appreso che l’intera area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza! La Scala dei Turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia. Un bacio grande dalla sottoscritta che alla fine fa volentieri da faro alle problematiche burocratiche!

La meravigliosa area protetta, resa nota dalla celebre penna di Andrea Camilleri, è ancora sotto sequestro per via della pericolosità dei repentini cedimenti e il popolo del web non sembra aver del tutto perdonato il gesto di Michelle, seppur fatto in buona fede.