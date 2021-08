Michelle Hunziker e Serena Autieri celebrano l'amicizia: Vacanze in montagna

Gossip TV

Le due showgirl, più unite che mai, hanno deciso di fare una vacanza insieme!

La conduttrice e l'attrice si sono prese dei giorni per immergersi nella natura e consolidare ancora di più il loro rapporto d'amicizia!

Michelle Hunziker e Serena Autieri in vacanza insieme

Forse non tutti sanno che la conduttrice Michelle Hunziker e l'attrice Serena Autieri sono amiche per la pelle. Le due, tra le altre cose che hanno in comune, amano entrambe la montagna, tanto che già in passato erano andate in vacanza sulle Alpi. Proprio in questi giorni, invece, hanno deciso di trascorrere del tempo in Sudtirolo, in Trentino-Alto Adige.

Michelle e Serena, sui loro profili social, hanno condiviso una serie di scatti in cui sono insieme, e sorridenti, felici di potersi godere la natura ed il sentimento d'amicizia che le lega. Con loro, ci sono anche le rispettive famiglie: il marito e le figlie della svizzera, Tomaso Trussardi e le piccole Sole e Celeste, ed il marito e la figlia della napoletana, Enrico Griselli e la piccola Giulia Tosca.

In passato, in occasione di un'intervista, l'Autieri aveva parlato della Hunziker:

Siamo amiche da tempo e abbiamo scoperto una passione comune per le montagne. Le nostre figlie sono quasi coetanee e si divertono molto insieme.

E ancora, durante un'altra intervista:

Michelle è l’amica che vedo più spesso. Le sono tanto legata. Siamo molto simili, c’è molta sintonia fra noi e insieme ci divertiamo sempre. Anche fra le nostre figlie c’è un bel feeling perché hanno la stessa età.