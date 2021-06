Michele Morrone furioso: sul Web circolano foto di nudo integrale rubate dal Set

Gossip TV

Michele Morrone immortalato in un nudo integrale sul set di 365 giorni 2. Le foto finiscono sul Web e l’attore perde le staffe.

L’attesa sta per finire e presto potremmo vedere nuovamente Massimo Torricelli alle prese con gli intrighi della sua vita, e l’amore per Laura. I fan di 365 giorni non vedono l’ora che Netflix annunci la data di debutto sulla piattaforma streaming ma, nel frattempo, l’attore Michele Morrone ha avuto una brutta disavventura a causa di alcune foto di nudo integrale trapelate dal set. Ecco cosa è successo all’affascinante attore italiano.

Le foto di nudo di Michele Morrone finiscono sul web: l’attore è una furia

Netflix sta lavorando al secondo capito di 365 giorni, che è diventato un fenomeno mondiale in brevissimo tempo, scalando la vetta della classifica della nota piattaforma streaming e conquistando il primo posto per diverse settimane di fila. Michele Morrone e Anna Maria Seiklucka sono tornati sul set per interpretare, rispettivamente, Massimo Torricelli e Laura. L’attore italiano ha conosciuto una grande popolarità grazie alla sua performance nelle vesti del malavitoso italiano, disposto a tutto per far innamorare di sé la donna che gli ha cambiato inconsapevolmente la vita.

Chi ha visto il film sa che regnano diverse scene di nudo esplicito, quindi la seconda parte della pellicola non sarà da meno. Poche ore fa, alcune foto di nudo integrale del Morrone sono state rubate dal set e postate sui social media, dove hanno fatto clamore. Immediata la reazione di Michele che, disgustato da tale gesto, ha fatto sapere: “Come attore la tua vita diventa pubblica tuttavia, come essere umano, desidero la mia riservatezza, e sono un grande fan della riservatezza. Non va affatto bene invadere la privacy di qualcuno ed è totalmente irrispettoso. Quello che è successo è una grandissima offesa per me.Voglio davvero ringraziare tutta la mia famiglia online per aver protestato contro tutte le mie foto non pubbliche che sono trapelate mentre ero impegnato sul set a livello professionale”.

Grazie al supporto dei fan, l’attore italiano è riuscito a far rimuovere le foto e si augura che, in futuro, tutti rispetteranno il suo lavoro e la sua professionalità.