Michele Merlo non ce l’ha fatta: morto l’ex cantante di Amici

Gossip TV

Michele Merlo, ricoverato dopo una leucemia fulminante, ci ha lasciato. Lutto per il cantante lanciato da Amici.

Non ce l’ha fatta Michele Merlo, in arte Mike Bird il giovanissimo cantante lanciato da Amici e X Factor. Colpito da una leucemia fulminante, l’artista è stato ricoverato in terapia intensiva nell’ Ospedale Maggiore di Bologna, dove si è sottoposto ad una delicata operazione a causa di un'emorragia celebrale.

Michele Merlo è deceduto: lutto nel mondo dello spettacolo

Non c’è stato nulla da fare per Michele Merlo, conosciuto come Mike Bird. Il cantante è un volto noto del panorama italiano grazie alla sua partecipazione a X Factor e Amici. Nel talent show di Maria De Filippi, in particolare, Michele ha conosciuto la fama e l’affetto del pubblico, che ora si stringe intorno alla famiglia del cantante 28enne. Colpito da una leucemia fulminante, Michele è stato ricoverato nella terapia intensiva dell’ Ospedale Maggiore di Bologna, nella notte tra il giovedì e il venerdì, per poi essere sottoposto ad un’operazione d’urgenza a causa di un’importante emorragia celebrare.

Rabbia da parte della famiglia, di cui il padre Domenico si fa portavoce. Prima di essere ricoverato, infatti, Merlo si sarebbe recato al pronto soccorso di Vergato accusando segni di evidente malessere, ma sarebbe stato rispedito a casa. La vicenda sarà approfondita dall’Ausl. Nel frattempo, il mondo dello spettacolo si stringe in cordoglio ricordando il talentoso e giovane Michele.