Michele Merlo, lo straziante addio della madre Katia: "Dovrai darci la forza per andare avanti"

Gossip TV

Il messaggio della mamma Katia sui social dopo la scomparsa di Michele Merlo.

Michele Merlo è scomparso tragicamente in seguito a un'emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Dopo il papà Domenico e la fidanzata Luna, nelle ultime ore anche la madre Katia ha voluto salutare il giovane cantante a modo suo sui social.

Il messaggio di dolore della mamma di Michele Merlo

"Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù" ha scritto la mamma di Michele accompagnando le parole piene di dolore al brano 'Nuvole Bianche' di Ludovico Einaudi "Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. 'Mamma Katia', mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita".

Le parole di Katia si uniscono così a quelle del marito Domenico e a quelle della fidanzata di Michele, Luna. La giovane ha infatti deciso di uscire allo scoperto e di ricordare così il ragazzo: "Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. Lulu".

Leggi anche Michele Merlo morte: L'addio della fidanzata Luna

Una vera tragedia che sembra però nascondere molte ombre. Motivo per cui la famiglia di Michele ha richiesto l'autopsia sul corpo del giovane artista di Amici. "Chiederemo anche che sia dispostal’autopsia sul corpo di Michele. Poi potremo pensare al funerale e a dargli l’ultimo saluto" ha dichiarato il papà Domenico. Per i funerali di Merlo, quindi bisognerà ancora aspettare.