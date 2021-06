Michele Merlo, il dolore e l'addio della fidanzata Luna: "Vivrò a pieno la vita per me e per te"

Gossip TV

Luna Shirin Rasia rompe il silenzio sui social dopo la morte del fidanzato Michele Merlo.

La tragica scomparsa di Michele Merlo ha sconvolto tutti. A poche ore dalla morte del cantante ed ex allievo di Amici, la sua fidanzata Luna Shirin Rasia ha deciso di rompere il silenzio sui social e dedicare meravigliose parole d'amore al ragazzo.

Luna ricorda il fidanzato Michele Merlo sui social

Michele è morto a soli 28 anni per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. A distanza di alcune ore dalla scomparsa del cantante, che ha toccato tutti, la sua fidanzata Luna ha deciso di uscire allo scoperto sui social e ricordare il compagno con una serie di messaggi e di tenere immagini che raccontano la loro breve ma intensa storia d'amore.

"Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore" ha scrito Luna sui social "Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. Lulu".

Intanto, il papà di Michele ha rilasciato un'intervista a Il Resto del Carlino in cui ha rivelato la sua intenzione di voler approfondire la situazione: "Questa storia ha moltissime ombre, su cui vogliamo sia fatta luce [...] Sicuramente un’indagine la faremo partire noi: mi sono già rivolto agli avvocati e abbiamo intenzione di sporgere denuncia. Probabilmente l’operatore non sapeva gestire la situazione. Fatto sta che ha avuto un comportamento e ha detto frasi decisamente fuori luogo. Al limite dell’insulto e della violenza".