Michele Merlo, aperta la camera ardente: il dolore del padre e di Emma Marrone

Gossip TV

La cantante salentina a Bologna per salutare l'ex allievo di Amici.

Dalle ore nove di oggi, mercoledì 16 giugno, è stata aperta la camera ardente per Michele Merlo, l'ex allievo di Amici 16, scomparso a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. La salma si trova al Pantheon di Bologna, dove è stato possibile dare l’ultimo saluto al cantante di Bassano del Grappa fino alle ore 16. Presenti i genitori, la fidanzata, amici tra cui la cantante salentina Emma Marrone.

Michele e Emma si erano conosciuti durante la sedicesima edizione del talent show di Amici. Michele Merlo in arte Mike Bird, aveva avuto inizialmente come coach Morgan ma, in seguito ad alcuni diverbi con la produzione, fu Emma a prendere il suo posto, trovandosi a guidare la squadra bianca dove c'era anche Merlo. La cantante è arrivata in silenzio, scegliendo di non parlare ai giornalisti. Emma è stata immortala abbracciata al padre di Michele, devastato da dolore.

Domenico Merlo ha chiesto una totale privacy, bandendo la stampa e curiosi in una giornata particolarmente difficile per tutti coloro che amavano Michele. Il papà ha poi rilasciato alcune dichiarazioni a Fan Page in cui ha sottolineato il doloroso silenzio da parte di determinate istituzioni:

“Trovo gravissimo che nessuno, della Regione o del Comune, abbia espresso una sola parola di vicinanza o solidarietà nei confronti della mia famiglia per la morte di Michele. Per me è stato come un taglio in faccia”.

"La verità sulla morte di mio figlio - ha detto poi papà Domenico - la sapremo tra sessanta giorni, all’esito dell’autopsia. Intanto Michele non c’è più. Nessuno me lo restituirà".

Diffuse questa mattina le canzoni di Michele e una sua foto nelle pagelline con il retro accompagnato da una strofa della canzone Aquiloni:

“Perché sognare è un dovere in un mondo che è perso. E non importa se per sognare ti senti diverso, saremo noi a ridere, anche coi tagli sulla pelle. Saremo soli e felici sotto un cielo pieno di stelle. E aspetteremo domani e sarà tutto cambiato. E domani rideremo di quello che abbiamo passato”