Meghan e Harry: la Regina risponde all'intervista e alle accuse

Elisabetta II ha dovuto emettere un comunicato ufficiale della Corona per occuparsi di alcune delle pesanti accuse che Harry e Meghan hanno lanciato nell'intervista con Oprah Winfrey.

È arrivata ieri la reazione ufficiale della Regina Elisabetta II alle accuse sollevate da Harry e Meghan nella loro intervista rilasciata a Oprah Winfrey, andata in onda in italiano ieri su TV8: tesi rapporti familiari, terrorismo psicologico, meditati suicidi, razzismo contro Archie e contro la stessa Meghan. Era troppo per consentire alla Corona di lasciar correre, così ieri è stato emesso il comunicato ufficiale di Buckingham Palace che vi presentiamo qui in basso per intero. Come noterete, non c'è un vero approfondimento pubblico delle questioni, cosa che era comunque assai improbabile, perché avrebbe indebolito troppo la casa reale. In sostanza è un "messaggio ricevuto". Ci saranno poi effettive conseguenze? Solo il tempo ce lo dirà. Leggi anche Meghan e Harry da Oprah Winfrey: rivelazioni shock nell'intervista che fa parlare il web

LA SEGUENTE DICHIARAZIONE È DIFFUSA DA BUCKINGHAM PALACE PER CONTO DI SUA MAESTÀ LA REGINA

L'intera famiglia è rattristata, venendo a conoscenza della piena entità del peso che gli ultimi anni hanno rappresentato per Harry e Meghan.

Le questioni sollevate, particolarmente quelle razziali, sono preoccupanti. Anche se alcuni ricordi possono differire, sono prese molto sul serio e saranno affrontate dalla famiglia privatamente.

Harry, Meghan e Archie rimarranno sempre membri molto amati della famiglia.

La risposta della Regina a Harry e Meghan, leggendo tra le righe

In questi tempi social viscerali è difficile imbattersi in un messaggio così soppesato come quello che vi abbiamo presentato. Anche se in apparenza non controattacca Harry e Meghan, sono interessanti alcune sfumature. "A conoscenza della piena entità" sembra sottointendere che la Regina non ha di certo ignorato tutti i passaggi della battaglia di Meghan e Harry, e vuole farlo così sapere: prima non avrebbe conosciuto le cose nella "piena entità", ma certo non le aveva ignorate e non si è svegliata ora. Nel mondo attuale, tra tutte le accuse è meglio sottolineare la questione razziale, per attutire la forza del danno d'immagine. Pesante e significativo il passaggio "anche se alcuni ricordi possono differire": tradotto ancora sta per "Questo messaggio non significa che in automatico vi crediamo al 100%". Una monarchia non può mostrarsi così facilmente malleabile. Scontato come si diceva il lavaggio dei panni sporchi in casa, "privatamente", e strategico l'attestato di affetto finale, anche se sarebbe semplicistico considerarlo ipocrita: in una casa reale c'è qualcosa che arriva evidentemente prima degli affetti.