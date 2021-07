Mediaset annuncia provvedimenti legali nei confronti di Pierluigi Pardo

Gossip TV

L'azienda di Cologno Monzese attraverso una nota ufficiale ha annuncaito di voler agire legamente contro il conduttore.

Mediaset ha annunciato provvedimenti legali nei confronti del giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo Pierluigi Pardo dopo la presentazione della squadra DAZNper la stagione 2021/2022.

"Con una nota ufficiale l'azienda di Cologno Monzese ha spiegato la sua posizione e ha annunciato provvedimenti legali verso il conduttore:

"A seguito di grave inadempimento - si legge nella nota - delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo."

"Nonostante gli impegni assunti, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato riportato giovedì 8 luglio anche come membro della squadra di telecronisti di un’altra società. Ove tale inadempienza fosse confermata, Mediaset non solo risolverà le intese raggiunte ma agirà nei confronti di Pardo in tutte le sedi competenti".

Pierluigi Pardo volto noto di Mediaset ha condotto dal 2013 al 2020 Tiki Taka - il calcio è il nostro gioco trasmesso in seconda serata su Italia 1 e Canale 5. Dal febbraio 2016, ha condotto anche Maggioranza assoluta, sempre su Italia 1. In occasione del campionato del mondo 2018, Pardo ha condotto, sempre su Italia 1, Tikki Taka Russia ed è stato telecronista delle partite affiancato dal commentatore Aldo Serena. Entrambi hanno commentato anche alcune delle partite della UEFA Nations League. Da agosto del 2018 viene annunciato come telecronista delle partite di cartello del campionato di Seria A trasmesse dalla piattaforma DAZN.