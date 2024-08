Mauro Icardi si vendica di Wanda Nara e le blocca le carte!

Gossip TV

Nuovi rumors sulla difficile separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Sembra che il calciatore abbia bloccato le carte della moglie mentre lei si trova con i figli, in vacanza in America.

Nuovi colpi di scena nella separazione in stile telenovelas tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Dopo dieci anni di matrimonio, diversi alti e bassi e tante foto in prima pagina sulle riviste di gossip, sembra che il calciatore non abbia preso bene la decisione dell’influencer al punto da bloccarle le carte, mentre lei si trova in vacanza in America con i figli.

Wanda Nara e Mauro Icardi, la separazione è reale

È finito ufficialmente il matrimonio di Wanda Nara e Mauro Icardi, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto dato che i due ci hanno abituato a non pochi ed eclatanti colpi di scena. Dopo dieci anni e diversi alti e bassi, segnati da un periodo lontano a causa del tradimenti del calciatore e del nuovo love affaire della bella influencer, la coppia si è detta addio e a confermarlo è stata proprio Wanda.

La separazione sembra non essere delle più facili, dato che la decisione è stata presa dall’imprenditrice e Icardi non ne è stato affatto felice, certo di poter ancora una volta recuperare il loro turbolento rapporto. In questi giorni, Nara si trova in America in vacanza con i figli ma sembra che il suo relax sia stato disturbato proprio dall’ex marito che le ha, nuovamente, bloccato le carte e l’accesso ai conti. Ecco i dettagli sul gossip che circola sempre più insistentemente nelle ultime ore.

Icardi blocca le carte a Wanda Nara!

L’ultimo gossip sulla coppia più chiacchierata del momento ha aperto un feroce dibattito tra il popolo del web. Nel programma Mananisima, il presentatore Majo Martino ha rivelato che Mauro Icardi avrebbe bloccato le carte in possesso di Wanda Nara, alla presenza dell’avvocato della donna che, se in un primo momento ha negato il fatto, ha poi confermato ammettendo:

“Se l’informazione arriva da lei, è allora altamente plausibile”.

Non è la prima volta che Icardi si vendica in questo modo della sua ex moglie, e l’opinione pubblica si è scagliata contro il calciatore trovando questa scelta a dir poco coercitiva. Insomma, il rapporto tra Icardi e Nara sembra essere ormai logorato per sempre e i nuovi colpi di scena non fanno che accreditare l’ipotesi che tra loro sia impossibile un ritorno di fiamma.