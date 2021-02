Mauro Icardi: irruzione dei ladri nella sua casa di Parigi

Gossip TV

Un furto nella casa di Parigi del calciatore Mauro Icardi e della compagna Wanda ha sconvolto la quotidianità della coppia.

Svaligiata la casa di Parigi del calciatore Mauro Icardi e della moglie Wanda Nara. L’ex attaccante dell’Inter, attualmente nelle file del Paris Saint-Germain, ha avuto una pessima sorpresa tornando dalla trasferta della sua squadra a Lorient, in Bretagna, tra l'altro sfortunata per il PSG, che ha perso per 3 a 2. I ladri sono infatti entrati a casa sua nel corso del fine settimana, nel quartiere iper residenziale di Neuilly-sur-Seine, rubando beni personali per un valore di oltre 400 mila euro, fra gioielli, oggetti di lusso e vestiti.

Non si tratta del primo furto subito da un giocatore del PSG, sembra sia attiva una banda che prende di mira proprio le ricche dimore dei calciatori. Proprio pochi giorni fa era stato il portiere Rico ha subire la visita dei ladri, che in passato hanno fatto visita anche a Thiago Silva, Dani Alves e Choupo-Moting.

La polizia di Nanterre, periferia parigina, indaga, partendo da tracce di DNA ritrovate.