Maurizio Costanzo su Barbara D'Urso: "E' televisione? Nutro ogni giorno sempre più dubbi"

Il marito di Maria De Filippi risponde alle lettrici delle sue rubriche esprimendo un'opinione sulla collega partenopea ed il critico d'arte.

Barbara d’Urso, Vittorio Sgarbi e Maurizio Costanzo: tre nomi importanti dello spettacolo e della televisione italiana. Personaggi eccentrici ed irriverenti, criticati da tanti haters e sostenuti da tanti fan. Questa volta a commentare è Maurizio Costanzo, giornalista e curatore di diverse rubriche settimanali, il quale ha risposto alle domande poste dalle lettrici dei magazines sui suddetti colleghi.

L’opinione di Maurizio Costanzo su Sgarbi e la d’Urso

Nella rubrica della testata Libero, Maurizio ha lanciato una frecciatina a Barbara d’Urso riguardo alla scelta dei personaggi che la presentatrice ospita nei suoi talk show. Ll giornalista si è mostrato infastidito dalla decisione della conduttrice partenopea di ospitare Max Felicitas nel salotto di Live – Non è la d’Urso. “Ho sentito Barbara D’Urso annunciare in televisione che in una prossima puntata del suo programma, sarebbe stato ospite un giovanotto di ventidue anni, desideroso di fare l’amore con Lory Del Santo o con Carmen Di Pietro, e quest’ultima ha accettato” ha affermato Costanzo, poi ha continuato: “Mi è venuto un senso di smarrimento e anche di malinconia. Non bastava Sgarbi che duellava contro Vladimir Luxuria, adesso abbiamo anche il giovane «in calore» che propone le sue preferenze. È televisione? Nutro ogni giorno sempre più dubbi”.

Il giornalista, in passato, ha già espresso la sua opinione su Barbara d’Urso: “Quando una persona ha successo capita spesso che attragga non solo complimenti, ma anche critiche. Vuoi per invidia, vuoi per semplice cattiveria. Per questo Barbara d’Urso, che da anni è una delle signore più in vista di Mediaset, è nel mirino di tanti detrattori. Le sue trasmissioni sono piene di personaggi interessanti, che spesso e volentieri diventano protagonisti di altri programmi. Quindi potrà risultare simpatica o antipatica, poco importa ed è un giudizio a discrezione del pubblico, ma è fuori dubbio che la conduttrice partenopea sia un’esperta nel suo settore e che sappia benissimo scovare storie e volti che piacciono ai telespettatori e che servono a coltivare i suoi ottimi ascolti. Davanti ai dati, positivi da anni, non ci posso essere perplessità sul suo valore. Poi nella guerra degli ascolti qualche colpo basso c’è sempre”.

Il marito di Maria De Filippi, inoltre, stato interpellato da una lettrice del settimanale Chi, chiedendo un’opinione al giornalista sul comportamento di Vittorio Sgarbi duranti i programmi tv. La donna, riferendosi alle diverse liti con Alessandro Checchi Paone e Vladimir Luxuria, si è chiesta: “Ma perché uno che usa tutte quelle parolacce viene ancora invitato in tv?”. Costanzo, dando poco peso all’atteggiamento del critico d’arte ha risposto: “Sgarbi è offensivo con gli altri ospiti in tv perché è nel suo carattere. Va da sé che l’ho visto anche trattenersi in maniera perfetta. Probabilmente (ma non so dare una risposta certa), c’è qualcuno che lo irrita in particolar modo. E, da lì, succede l’inferno”.