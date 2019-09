Mattino Cinque: il pianto di Federica Panicucci per Nadia Toffa, video

Gossip TV

La conduttrice del talk show di Canale 5 si commuove ricordando l'amica e collega Nadia Toffia.

Federica Panicucci, tornata oggi in diretta su Canale 5 per la nuova stagione del talk show di Mattino Cinque, non è riuscita a trattenere le lacrime durante un servizio dedicato a Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene, scomparsa a 40 anni il 13 agosto scorso, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

"Scusate, sono molto commossa nel ricordare Nadia. La sua storia mi ha colpito moltissimo e ancora oggi si fa fatica a credere che sia successo davvero". ha dichiarato piangendo al conduttrice.

La Panicucci, il giorno della scomparsa di Nadia, aveva dedicato un post all'amica e collega con un'immagine in cui si abbracciavano, accompagnata dalla didascalia: "Ciao mia dolce Nadia!"

In studio, tutti gli ospiti dello studio di Mattino Cinque hanno salutato la giornalista. Il pianto di Federica Panicucci ricordando Nadia Toffa: